Converse: arriva la nuova collezione Seasonal Colours Spring 2020

La primavera è ormai arrivata e anche Converse si prepara con una linea coloratissima ispirata ai colori del momento. La nuova collezione Seasonal Colours Spring 2020 presenta colori freschissimi per la bella stagione personalizzando le sue Chuck Taylor All Star e Run Star Hike.

La nuova linea firmata Converse

Tonalità pastello per le classiche All Star che si presentano con 5 colori diversi, sia in modello high top che low top.

Azzurro e rosso invece sono stati scelti per le Run Star Hike.

I prezzi delle calzature Chuck Taylor All Star e Run Star Hike variano da €70 a €110. Tutte le calzature sono disponibili online sul sito Converse.com. Nonostante le attuali restrizioni per l’emergenza Coronavirus, il servizio di shopping online è ancora attivo. Organizzano consegne e ritiri tramite il loro corriere per acquistare in assoluta tranquillità anche nonostante il periodo in cui ci troviamo.