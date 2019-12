Justin Bieber: Yummy è il suo nuovo singolo, è ufficiale!

Yummy è il titolo del nuovo singolo di Justin Bieber! Abbiamo dovuto essere pazienti, molto pazienti, ma alla fine il tanto atteso annuncio è finalmente arrivato!

Pochi minuti fa l’artista ha condiviso su Youtube il video teaser dove ci h rivelato i suoi progetti per il prossimo anno! Fra gli altri, un nuovo tour, un album, un documentario e appunto il singolo che uscirà il 3 gennaio!

Come anticipato sui social qualche ora fa, la vigilia di Natale 2019 ha rappresentato il primo step verso la nuova era discografica dell’artista canadese. Justin Bieber, pochissime ore fa, aveva infatti lanciato un misterioso countdown scandito da tre date. Il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 3 di gennaio.

Ecco l’annuncio Instagram che ha preceduto l’arrivo di Justin Bieber!

Il 2020, come già vi avevamo anticipato nel nostro Ginger podcast, sarà dunque l’anno del tanto atteso come back discografico di Justin. L’artista, come saprete, è fermo a livello solista dal novembre 2015. Era stato quasi 4 anni fa che il cantante aveva rilasciato il fortunatissimo Purpose!

rappresenta dunque il primo singolo estratto dal nuovo tanto atteso album di Justin Bieber. Al momento, in ogni caso, oltre a non sapremo quale altre canzoni saranno include nel progetto. Ma, d’altra parte, è ancora troppo presto anche per conoscerne il titolo e la data di pubblicazione.

Justin Bieber, almeno nell’ultimo periodo, sembrava essersi un po’ defilato dallo studio di registrazione. Nonostante gli ultimi pezzi pubblicati insieme a Dan+Shay e Lil Dicky, l’artista pareva essere più che altro interessato alla sua vita privata. Come saprete, di recente Justin è convolato a nozze con Hailey Baldwin, con la quale è riuscito a trovare una sua nuova, importante dimensione personale. Justin, in effetti, aveva proprio bisogno di un po’ di riposo lontano dalle scene, soprattutto alla luce dell’incredibile stress che il Purpose Tour gli aveva causato.

Justin, come ricorderete, aveva iniziato ad anticiparci di essere tornato a lavorare su nuove canzoni in occasione del Coachella di Ariana Grande. Mai, tuttavia, ci saremmo aspettati di dover attendere così a lungo per il suo nuovo materiale inedito!

Non vediamo davvero l’ora di poter ascoltare questa nuova e tutte le nuove canzoni che Justin ha in serbo per noi! Bentornato Justin!