Un nuovo dramma in arrivo? Tutto è possibile. Nel video musicale di Dj Khaled feat. Drake, l’apparizione di Justin Bieber sta suscitando molto interesse. Nonostante non sia lui a cantare il brano, nella canzone c’è un chiaro riferimento alla sua ex Selena Gomez, che non è di certo passato inosservato.

Mentre Juss fa solo da modello alla clip del brano POPSTAR, lo si può vedere chiaramente mentre mima il verso “Look, Ariana, Selena, My Visa” proprio riferito alla sua storica ex. Nel testo completo si legge quanto segue:

“And I’m troublesome, yeah (sono un problema)

I’m a popstar, but this shit ain’t bubblegum, yeah (sono una popstar ma questo schifo non è una gomma da masticare)

You would probably think my manager is Scooter Braun, yeah (potresti pensare che il mio manager sia Scooter Braun)

But my manager with twenty hoes in Buddakan, yeah, ayy (ma il mio manager è con 20 squillo a Buddakan)

Look, Ariana, Selena, my Visa (Guarda, Ariana, Selena, il mio conto in banca)

It can take as many charges as it needs to, my girl (ha bisogno di tante ricariche come la mia ragazza)”.

Nella strofa vengono menzionati anche Scooter Braun, manager di Juss presente anche nel video, e Ariana Grande.





Ecco il video di POPSTAR

Potete vedere il momento esatto a partire dal minuto 3.33. E’ doveroso precisare che la canzone non è stata scritta da Justin e lui non canta nel brano dei due artisti. Tuttavia si è prestato al video, mimando proprio in playback la parte in cui si menzionano Ariana Grande e Selena Gomez.

DJ Khaled ft. Drake - POPSTAR (Official Music Video - Starring Justin Bieber)

Watch this video on YouTube