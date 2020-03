Irama annuncia l’uscita di una nuova canzone: s’intitola Milano

Irama ha appena annunciato l’uscita di una nuova canzone. Si intitola Milano, verrà rilasciata il 27 marzo e tutti i proventi verranno devoluti all’ospedale Niguarda di Milano. Lo ha annunciato il cantante lombardo sul suo profilo Instagram. E ha anche svelato che il brano farà parte del suo nuovo album.

Le canzoni del disco sono pronte. Mi sono chiesto però se avesse senso uscire adesso. In questo momento così difficile. Ci ho pensato tanto. C’è una canzone che s’intitola Milano. Milano come la città che amo e che vivo. Non è un singolo, ma penso debba uscire adesso. Adesso che la mia città , come il resto d’Italia sta soffrendo. Adesso che avremo bisogno di stare vicini, anche se stiamo lontani, adesso che vorrei stare con voi. Milano uscirà il 27 marzo. E i miei proventi artistici verranno devoluti all’ospedale Niguarda di Milano.

Insomma, oltre a Milano, il nuovo progetto discografico di Irama è pronto. Anche se questo non è il momento adatto per aprire le vendite negli store fisici. D’altra parte, le immagini sul suo profilo parlano chiaro. Negli ultimi mesi, infatti, l’artista ha lavorato molto intensamente al suo nuovo album. E anche se il rilascio del disco non è al momento possibile, Irama farà comunque in modo di essere vicino con la sua musica ai fan.

Cresciuto a Monza, Filippo Maria Fanti si è interessato fin da bambino alla musica di Francesco Guccini e Fabrizio De André, per poi avvicinarsi all’hip-pop. La sua musica è un connubio di diversi generi, influenze e anche beat dalla strada.

Il suo nome d’arte, scelto dopo avere anagrammato il secondo nome, Maria, vuol dire proprio “ritmo” in lingua malese. Dopo aver partecipato alla diciassettesima edizione del talent show Amici Irama è riuscito a pubblicare tre album e a imporsi di diritto nel panorama musicale italiano.