Mental: protagonisti e trama della nuova serie su RaiPlay

Mental è la prima serie italiana ad affrontare il tema del disagio psichico tra gli adolescenti. Perché, in fondo, chi a 16 anni non si è sentito almeno un po’ fuori di testa?

La serie è basata sul format originale finlandese Sekasin, diventato un vero e proprio fenomeno crossmediale. Una co-produzione Rai Fiction e Stand by me, prodotta da Simona Ercolani, scritta da Laura Grimaldi e Pietro Seghetti e diretta da Michele Vannucci, disponibile in modalità box set in esclusiva su RaiPlay da venerdì 18 dicembre.

Un racconto che mette in luce, attraverso un linguaggio diretto e lontano dagli stereotipi, come la differenza tra i ragazzi e gli altri non sia poi così marcata. Perché – come diceva Franco Basaglia, padre della legge 180 che chiuse per sempre i manicomi – “da vicino nessuno è normale”.

Pensata per un pubblico di giovani tra i 15 e i 24 anni e scritta con la consulenza scientifica della Dott.ssa Paola De Rose dell’Unità di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la serie punta ad abbattere lo stigma del disturbo mentale tra gli adolescenti, spesso considerato un problema marginale.

I protagonisti di Mental

Protagonista è Nico (Greta Esposito), una ragazza di 16 anni che in testa ha un caos in cui neanche lei riesce a orientarsi. Continui attacchi d’ansia, visioni, voci che le parlano. Dopo un forte episodio allucinatorio Nico viene presa in carico da una clinica psichiatrica con una diagnosi di schizofrenia.

Lì incontra quelli che saranno i compagni di viaggio di un difficile ma fondamentale percorso di conoscenza e di accettazione di sé. Michele (Romano Reggiani) è un ragazzo borderline tossicodipendente con un padre ingombrante che non gli lasciano vedere.

Emma (Federica Pagliaroli), anoressica autolesionista, esperta del glitter, maestra della manipolazione degli altri, persino dei dottori, è ossessionata dalla gelosia per il suo ragazzo che è fuori, nel “mondo vero. Daniel (Cosimo Longo), logorroico bipolare è convinto di non avere nessun problema. Perfino il gesso che ha alla gamba per lui è solo un modo per tenerlo buono, l’ennesimo tentativo dei medici di controllarlo o farlo impazzire.