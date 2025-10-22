Il Collegio 9: l’anteprima presentata durante il PRIX ITALIA a Napoli

A pochi giorni dal suono della campanella più famosa della TV, è tutto pronto per il Il Collegio 9, presentato in anteprima a Napoli martedì 21 ottobre, durante la 77esima edizione del Prix Italia, il concorso internazionale per broadcaster della Rai, e disponibile su RaiPlay da giovedì 23 ottobre.

A raccontare le avventure dei collegiali de Il Collegio 9, ci sarà il giornalista, conduttore e telecronista sportivo Pierluigi Pardo che è quindi la nuova voce narrante della tanto attesa serie.

Ambientazione e professori

Diciotto nuovi allievi si siederanno tra i banchi di scuola del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, in Molise, per misurarsi con il severo corpo docente e puntare a superare l’esame di terza media. La classe protagonista si troverà catapultata nel 1990: l’anno del crollo definitivo del blocco sovietico, della liberazione di Nelson Mandela, dell’indimenticabile Mondiale di calcio di Italia ‘90, dei walkman sempre accesi e delle cassette registrate a casa.

Alla guida del collegio ci sarà ancora il preside Paolo Bosisio mentre dietro la cattedra ritroveremo: Andrea Maggi, prof di italiano ed educazione civica, Maria Rosa Petolicchio docente di matematica e scienze, David. W Callahan di inglese e poi ancora Alessandro Carnevale insegnante di arte e Luca Raina per storia e geografia. Ai docenti storici si aggiungeranno tre nuove prof: Giusi Serra per Musica, Lucia Bello per Educazione Fisica e la dottoressa Monica Calcagni, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, che terrà un corso di Educazione Sessuale.

Il Collegio 9: chi sono i collegiali

Esuberanti e introversi, sicuri e incerti, studiosi e svogliati: la classe del 1990 è piena di contraddizioni, ma tutti i protagonisti assicurano che hanno una gran voglia di mettersi alla prova.

Ecco i nomi: Flavio Aversa (15 anni, RM), Cristiana Bizzarri (15 anni, RM), Elisa Crotti (17 anni, MI), Nicolas D’Amico (16 anni, BR), Sandro di Cilia (16 anni, RO), Luca Fiore (15 anni, CH), Mariana Mbaye (16 anni, RO), Benedetto Milazzo (16 anni LT), Pierangelo Palazzo (16 anni, CS), Michelle Pedace (16 anni, CS), Romana Petrucci (15 anni, RO), Raul Pignataro (17 anni LE), Diego Premtaj (15 anni, LE), Mariafrancesca Romano (15 anni, NA), Federico Guglielmo Scalia (15 anni, PA), Simona Trozzola (15 anni, MB), Jacopo Vacca (17 anni, NU), Azzurra Vincenzi (16 anni, MI).