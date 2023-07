Il Collegio 8 è girato a Lodi al Collegio San Francesco? Cosa sappiamo

Dove si farà Il Collegio 8? A questa domanda sembra esserci ormai una risposta. Dopo le prime edizioni a Caprino Bergamasco e le ultime tre ad Anagni, toccherebbe dunque alla città di Lodi ospitare il docu-reality. Ecco quanto riportato dal giornale locale Il Cittadino.it:

Manca solo l’ufficialità, ma le riprese del programma televisivo targato Rai “Il Collegio” avranno luogo, con tutta probabilità, in via San Francesco a partire dal 4 di luglio. Dopo le numerose indiscrezioni susseguitesi nel corso delle passate settimane, ora arriva anche un’ordinanza del Comune a dare supporto alla tesi che vuole il celebre docu – reality in onda su Rai2 ospite degli spazi del Collegio San Francesco di piazza Ospitale. E proprio in via San Francesco, lungo il tratto compreso tra via Cavour e piazza Ospitale, l’ordinanza del Broletto istituisce, per riprese televisive, il divieto di transito e di sosta nei giorni 4 di luglio e 24 luglio. Come si evince dall’atto comunale, la richiesta è stata inoltrata dalla casa di produzione Banijay Italia. La stessa che cura l’organizzazione del noto programma tv avente per protagonisti giovani adolescenti.