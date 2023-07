Il Collegio 8: ecco in quale anno è ambientato e quando va in onda

“Il Collegio torna in prima serata per sei puntate e per segnare un cambiamento netto rispetto alle ultime edizioni si sposterà in un nuovo edifico a Lodi. È stato scelto in funzione dell’anno di ambientazione, il 2001, per raccontare un’atmosfera attuale ma senza rinunciare a elementi di fascino che lo caratterizzano come “Scuola”. La parola d’ordine è “globalizzazione”, un fenomeno che nel 2001 partendo dall’economia coinvolge il mondo della cultura e della comunicazione. I collegiali si troveranno immersi in questa nuova realtà e la formazione seguirà un percorso “glocal”. Nel cast del programma ci saranno alcuni volti storici del programma ma non mancheranno nuovi innesti.