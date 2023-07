Tomorrow X Together: Our Lost Summer debutta il 28 luglio su Disney+

Dopo un debutto trionfale che ha visto i Tomorrow X Together (pronunciato “tomorrow by together”) conquistare il pubblico, il gruppo si sta preparando per intraprendere il suo primo tour mondiale in Tomorrow X Together: Our Lost Summer.

Si tratta di un documentario girato dietro le quinte, ed è in arrivo venerdì 28 luglio in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+.

Tomorrow X Together: Our Lost Summer: il trailer ufficiale

Per chi non li conoscesse, già nel 2019, i cinque ragazzi hanno ottenuto un grande successo diventando il primo gruppo K-pop a entrare nella classifica Billboard 200 degli Stati Uniti con il loro album di debutto.

In Tomorrow X Together: Our Lost Summer, nello specifico, gli spettatori vedranno i componenti del gruppo SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN e HUENINGKAI riunirsi in preparazione del tour internazionale.

Con i nervi a fior di pelle e con la pressione di dover fare la performance della loro vita, come si comporterà il gruppo su alcuni dei più importanti palchi del mondo, tra cui il Lollapalooza?

Gli altri documentari musicali su Disney +

I fan di questo tipo di contenuti possono iscriversi a Disney+ per avere accesso immediato a SUGA: Road to D-DAY, uno sguardo illuminante sul processo creativo della star dei BTS SUGA.

E a j-hope IN THE BOX, un film dietro le quinte che mostra la creazione del suo primo album da solista.

Per i fan del K-pop è disponibile su Disney+ anche BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, un esclusivo film concerto in 4K con l’esibizione dal vivo dei BTS al Sofi Stadium di Los Angeles, del novembre 2021.