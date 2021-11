Harry Potter: le reaction del cast all’annuncio dello special

Siete pronti per tornare a Hogwarts per lo special di Harry Potter? Noi non vediamo l’ora e sembra che siano dello stesso avviso anche i membri del cast che saranno ancora una volta davanti a una macchina da presa da Harry Potter e i doni della morte.

LEGGI ANCHE: Harry Potter: la reunion si farà, ecco quello che sappiamo

Protagonisti indiscussi della reunion saranno ovviamente loro: Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, accompagnati dal regista dei primi due film Chris Columbus. Insieme a loro anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart.

Il titolo dello special sarà Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts e andrà in onda il 1 gennaio 2022 su HBO Max.

Ecco le loro reazioni:

Emma Watson:

Harry Potter era la mia casa, la mia famiglia, il mio mondo e Hermione (è tuttora) il mio personaggio immaginario preferito di tutti i tempi. Penso che una volta un giornalista abbia detto che era irritante quante volte durante un’intervista ho menzionato quanto ero fortunata e ho iniziato a contare… MA LO SAPEVO BENE!!! E ancora lo so. Sono orgogliosa non solo di ciò che noi come gruppo abbiamo contribuito come attori al franchise, ma anche dei bambini che sono diventati giovani adulti che hanno percorso quella strada. Guardo i miei colleghi membri del cast ora e sono così orgogliosa di ciò che tutti sono diventati come persone. Sono orgogliosa di essere stati gentili l’uno con l’altro, di esserci supportati a vicenda e di aver sostenuto qualcosa di significativo. Grazie ai fan che hanno continuato a mostrare il loro supporto anche dopo la chiusura dell’ultimo capitolo. La magia del mondo non esisterebbe senza di voi. Grazie per aver lottato per renderlo un luogo così inclusivo e amorevole. Mi manca ancora la troupe che ha fatto questi film tutto il tempo. Grazie anche per tutto il vostro duro lavoro – so che i vostri contributi a volte vengono trascurati. Buon 20° anniversario Potterheads! Ci auguriamo che il 20° anniversario di Harry Potter: Ritorno a Hogwarts sia di vostro gradimento, che sarà trasmesso in streaming il primo dell’anno, il 1° gennaio, su HBO Max.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Watson (@emmawatson)

Tom Felton:

È questo il ritorno a scuola? Segnate i vostri calendari per il giorno di Capodanno #returntohogwarts, in streaming su @hbomax x

Oliver Phelps:

Sei mai stato a una riunione scolastica a cui tutti sono interessati??

Streaming di Capodanno, solo su @HBOMax. (Distribuzione internazionale in arrivo).

Matthew Lewis:

Questo capodanno… stiamo rimettendo insieme la band. #ReturnToHogwarts, in streaming solo su @HBOMax. Uscita internazionale in arrivo.

Evanna Lynch: