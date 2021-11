Harry Potter: la reunion si farà, ecco quello che sappiamo

Dopo i recenti rumor ora è ufficiale: la reunion di Harry Potter si farà davvero!

A confermare la notizia è Variety che ha ufficializzato il fatto che Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson si uniranno al regista Chris Columbus e ad altri membri del cast per un’episodio speciale che negli Stati Uniti andrà in onda Su HBO Max (come è stato per Friends).

Insieme ai tre protagonisti indiscussi della saga ci saranno anche altri volti celebri che hanno contribuito alla fama e al successo del franchise. Questi, a oggi, i nomi confermati: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HBO Max (@hbomax)

Quando andrà in onda?

La reunion cade in occasione dei 20 anni esatti dall’uscita del primo film uscito proprio in questo giorno nelle sale americane nel 2011.Il titolo dello special sarà Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts e andrà in onda il 1 gennaio 2022.

Stando a quanto rivelato sempre da Variety, lo show “racconterà del making of della storia attraverso nuove e approfondite interviste e conversazioni”.

Non è stato ancora ufficializzato dove lo special potrà essere visto nel nostro paese, ma probabilmente sarà Sky ad acquistarne i diritti come è avvenuto recentemente per Friends.

Queste le parole di Tom Ascheim, presidente della Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics: