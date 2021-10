Calendario dell’Avvento Amazon Beauty 2021: prezzo e dove acquistarlo

Amazon ci accompagna questo Natale con il Calendario dell’Avvento Amazon Beauty 2021 finalmente disponibile anche in Italia! Ventiquattro caselle contenenti alcuni dei migliori brand di skin care e makeup per auto regalarci una coccola speciale o per fare una sorpresa con i fiocchi a qualcuno a cui teniamo.

Info sui prodotti e prezzo

Una scatola preziosa che, al suo interno, rivela le proposte dei migliori brand cosmetici come Remington,

Babor, Elizabeth Arden, Elemis, OPI e Foreo per un valore complessivo di oltre 250€ e proposto al prezzo

speciale di 69,95€. Tra maschere rivitalizzanti, smalti dai colori brillanti o glitterati, prodotti naturali e

rigeneranti per il viso e il corpo, non soltanto si verrà sorpresi ogni giorno da un prodotto esclusivo, ma si

avrà la possibilità di scoprire nuove idee regalo da mettere sotto l’albero per la famiglia e gli amici.

Il Calendario ha un look molto festivo che richiama il Natale ma allo stesso tempo è super elegante il che lo rende perfetto come dono da mettere sotto l’albero, senza bisogno di alcun incarto.

Anche se siamo ancora ai primi di ottobre, già dalla metà di settembre molti brand hanno messo in vendita i loro Calendari. Noi di Gingergeneration.it abbiamo fatto una cernita dei migliori usciti fino ad ora: per tutte le tasche!

Se siete interessati a dei Calendari dell’Avvento Low Cost come Essence, Nivea o Revolution MakeUp potete trovarli QUI. Se invece volete spendere un po’ di più potete trovare Sephora, Lookfantastic e altri QUI.

Cosa ne pensate del Calendario dell’Avvento Amazon Beauty 2021? Lo avete già acquistato?