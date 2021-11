Il Collegio 6: le anticipazioni della terza puntata, chi rischia l’espulsione

Martedì 9 novembre su Rai 2 va in onda la terza puntata de Il Collegio 6 che verrà trasmessa dalle 21.20 circa.

L’ intero episodio sarà poi disponibile anche in streaming sulla piattaforma web o tramite l’app di RaiPlay.

La classe del Collegio edizione 2021 ha subìto un grande rimescolamento dei suoi equilibri dopo l’arrivo di una nuova alunna, Matilde Ricorda. La ragazza si è resa subito protagonista di una fuga dalla classe con altri alunni.

La bravata è costata, naturalmente, una grave punizione da parte del Preside che ha deciso di privare i colpevoli della possibilità di telefonare alle famiglie per un po’, sollevando ulteriore ribellione da parte dei collegiali.

Le anticipazioni della terza puntata de Il Collegio 6

Il Collegio, in onda martedì 9 novembre alle 21.20 su Rai2 con il terzo appuntamento, è un docu-reality ambientato in questa sesta edizione nei favolosi anni ’70.

Due alunni dovranno studiare più degli altri per superare la prova assegnata dal Preside, per aver mancato di rispetto al professor Maggi. La pena per chi non supererà la prova sarà l’espulsione dal Collegio stesso.

La terza settimana di permanenza partirà, dunque, con un esame di riparazione per Gaia Cascino e Davide Maroni. I due ragazzi dovranno dimostrare al Preside di aver imparato chi è La Monaca di Monza dei Promessi Sposi. Altrimenti, entrambi dovranno abbandonare immediatamente Il Convitto.

In classe ci sarà una novità tra i professori, poiché uno di loro dovrà allontanarsi e sarà sostituito per qualche giorno. Arriveranno poi il momento della prima proiezione di un film e la prima gita fuori dal cancello. A quest’ultima potrà partecipare solo chi lo merita e poi ci sarà una lezione di giornalismo.

Non mancheranno coloro che si faranno notare per le loro intemperanze e diventeranno così degli osservati speciali, così come i malumori nel refettorio della mensa per le proposte del menu, mentre altre simpatie continueranno a sbocciare.