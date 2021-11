Il Collegio 6: chi è Matilde Ricorda (curiosità e profilo Instagram)

Una delle nuove alunne de Il Collegio 6 è Matilde Ricorda che sostituisce Sveva Accorrà dopo che la ragazza ha abbandonato il reality durante la prima puntata per evitare il famigerato taglio della frangetta.

Il Preside ha deciso di dare una possibilità a Matilde di occupare il posto ormai vuoto. Dopo aver compilato la domanda d’ammissione insieme ai suoi genitori, la giovane ha fatto il suo ingresso ufficiale nel convitto, accolta con entusiasmo dai ragazzi che la trovano bellissima.

Non sembravano molto felici, invece, le ragazze. Tuttavia, superata la diffidenza iniziale, la nuova alunna si è trasformata in men che non si dica nella leader di alcune di loro.

Matilde, dopo poche ore dall’entrata in Collegio, ha infatti trascinato con la sua esuberanza Gaia, Beatrice/Kim, Rebecca, Alessandro, Davide e Simone in una vera e propria fuga dalla classe durante l’ora d’inglese.

“Nella vita ci sono tante cose importanti ma per me la più importante è andare a far festa! Per me la socialità è tutto, stare in mezzo alla gente, andare a ballare, andare alle feste“, avverte Matilde, 16 anni di Fiorenzuola D’Arda (PC).

La giovane, in effetti, ogni sabato sera torna a casa a notte fonda. Se però i suoi genitori sono via si trattiene fuori anche tutta la notte! Sua mamma la definisce frizzante e spiritosa. Matilde non teme di combinare qualche guaio e di passare tantissimo tempo in bagno a truccarsi, a discapito del resto della sua famiglia. Per questi motivi, suo padre sa che ogni tanto bisognerebbe metterle un freno.

Il suo unico obiettivo a Il Collegio è quello di far festa ed è certa che riuscirà a coinvolgere tutti, professori compresi. Al momento non abbiamo informazioni su i profili social di Matilde Ricorda.

Intanto, sono disponibili su RaiPlay tutte le Backstories dei giovani protagonisti che stanno vivendo quest’esperienza ambientata negli anni ’70.

Il Collegio 6: i nomi di tutti gli allievi

Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Alessandro Giglio (15, Torino), Gaia Cascino (16, Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli), Federica Cangiano (14, Napoli), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb).Vincenzo Rubino (16, Bari), Rebecca Parziale (14, Genova) Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Sveva Accorrà (14, Monza), Simone Casadei (16, Coriano – Rn). Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn), Matilde Ricorda (16, Fiorenzuola D’Arda – PC).