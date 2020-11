E alla fine la conferma che tutti aspettavamo è finalmente arrivata! Monster è ufficialmente il titolo del primo singolo in collaborazione fra Justin Bieber e Shawn Mendes! A confermarlo è stato lo stesso Shawn, poche ore fa, tramite un post pubblicato sui suoi profili social!

Ecco tutto quello che sappiamo di Monster di Shawn Mendes e Justin Bieber

Facciamo un passettino indietro. Ormai diversi giorni fa, questa estate, Justin Bieber e Shawn Mendes li avevamo pizzicati fuori dallo stesso studio di registrazione losangelino. Fin da quando le foto dei paparazzi erano finite online, i fan avevano iniziato a sognare una loro possibile collaborazione.

Successivamente, alcune fonti molto bene informate sul web avevano iniziato a parlare del titolo del pezzo. Di Monster noi di Ginger vi avevamo infatti parlato già diversi giorni fa. E poi, finalmente, la conferma.

Shawn Mendes ha nelle scorse pubblicato la tracklist del disco Wonder, in uscita in tutto il mondo il prossimo 4 dicembre. Inizialmente, il featuring misterioso del disco Shawn non l’ha voluto rivelare. Tutto questo fino a che non è apparso il teaser e la canzone ha ricevuto il trattamento che meritava.

Monster sarà dunque il secondo ufficiale estratto da Wonder, dopo il pezzo omonimo.

Qui sotto trovate il video teaser di Monster di Justin Bieber e Shawn Mendes!

Wonder sarà dunque il quarto disco di Shawn Mendes, interamente scritto e composto in quarantena, che vi ricordiamo Shawn ha passato a Miami insieme a Camila Cabello.

Qui sotto trovate la tracklist uffficiale e definitiva dell’album.

Tracklist

Intro

Wonder

Higher

24 Hours

Teach Me How to Love

Call My Friends

Dream Lyrics

Song for No One

Monster featuring ?

305

Always Been You

Piece of You

Look Up at the Stars

Can’t Imagine