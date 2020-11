Il Collegio 5: le anticipazioni della terza puntata (video)

Martedì 10 novembre il docu-reality di Rai 2, Il Collegio 5, torna con una nuova puntata. L’appuntamento è alle 21.20, cosa accadrà in questo nuovo episodio?

La quinta edizione del Collegio si svolge nel Collegio Regina Margherita di Anagni ed è ambientato nel 1992. A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le otto puntate del programma è la voce di Giancarlo Magalli. Magalli prende così il posto di Simona Ventura, voce narrante della quarta fortunatissima edizione.

Il Collegio 5, le anticipazioni della terza puntata

Dopo le gravi intemperanze della scorsa puntata da parte di tutti i collegiali, in parte fomentati dal nuovo arrivato Simone Bettin, si prospetta una settimana molto intensa. Il Preside è intenzionato a riprendere il controllo dell’istituto. E a questo scopo verrà nominata la professoressa Petolicchio per il ruolo di Preside vicario. La novità non verrà ben accolta dagli alunni ma questi ultimi dovranno dimostrare di saper sottostare alle rigide regole della struttura.

Dopo l’ingresso di Simone, l’equilibrio iniziale nel Collegio sembra essere irrimediabilmente perso, anche perché cominciano a manifestarsi dei forti contrasti tra i ragazzi. Andrea di Piero, in particolare, si dimostrerà particolarmente infastidito dal comportamento di un altro collegiale. La tensione sarà così tangibile da provocare un forte stress nei ragazzi, anche Giulia Scarano, che solitamente è molto spensierata, esprimerà un certo disagio.

Due alunni, si metteranno seriamente nei guai e la professoressa Petolicchio sarà costretta ad affermare che nel Collegio non c’è posto per entrambi! Il professor Raina, infine, porterà gli studenti in una gita all’aperto dove potranno analizzare il regno vegetale da una prospettiva piuttosto insolita.