Il Collegio 5: ecco chi è il nuovo alunno Simone Bettin

Simone Bettin è ufficialmente uno dei ragazzi che parteciperanno a Il Collegio 5! Durante la puntata di questa sera, ha fatto il suo ingresso nel Convitto Regina Margherita di Anagni un nuovo alunno. Più correttamente, il ragazzo ha soltanto rimandato l’ingresso nel collegio, dopo un contrattempo della scorsa settimana. Simone si è fatto subito notare precisando di non essere troppo incline allo studio.





Nonostante il suo ingresso e la sua presentazione con il preside non siano stati dei migliori, lo studente ha superato il test d’ingresso ed è stato ammesso nel collegio.

Dopo l’uscita di Mishel e di Luca, dunque, Simone va ad aggiungersi ai 19 ragazzi che a breve diventeranno gli idoli dei giovanissimi. D’altra parte, l’ingresso del ragazzo lo avevamo immaginato grazie a uno spoiler che riguarda il libro, sulla copertina compare infatti una classe composta da 20 alunni (10 ragazze e 10 ragazzi).

Il Collegio, lo sappiamo molto bene, è diventato negli ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento per i teenager di tutta Italia. A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma è la voce di Giancarlo Magalli.

Clicca qui per comprare il libro de Il Collegio!

 



Chi è Simone Bettin de Il Collegio 5?

Chi è Simone Bettin de Il Collegio 5

Riguardo a Simone, sappiamo che ha 16 anni e che vive a San Miniato, un comune in provincia di Pisa. La sua presentazione lascia presupporre che abbia proprio un bel temperamento che si farà notare nel rigido Collegio. Un ragazzo che ama stare sempre al centro dell’attenzione, a detta di suo padre!

Simone, d’altro canto, ammette che il suo interesse principale sono senza dubbio le ragazze e il calcio, non certo la scuola. Sfortunatamente, per ora non sappiamo se Simone possiede o meno qualche profilo social.