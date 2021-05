Peter Rabbit 2: ecco il trailer del film

Ecco finalmente il trailer di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga!

Il famoso coniglietto arriverà presto nei cinema con un nuovo lungometraggio a lui dedicato, in cui lo ritroveremo insieme a tutti gli amici di sempre.

Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga arriverà nei cinema italiani a partire dal 1 luglio.

Guarda il trailer del film

Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga - Trailer Ufficiale | Dal 1° Luglio al Cinema

La trama del film

PETER RABBIT 2: UN BIRBANTE IN FUGA. L’amabile canaglia è tornata. Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande.

Nato dalla fantasia di Beatrix Potter, Peter Rabbit è ormai un personaggio amatissimo dai bambini e dai ragazzi da più di tre generazioni. Il film ha l’ambizioso obiettivo di far rivivere Peter e i suoi amici, donando loro un aspetto più moderno e più vicino agli spettatori di oggi, senza però dimenticare la cura per il disegno che ha reso i lavori della Potter noti in tutto il mondo.

Uscito nel 2018, il primo film di Peter Rabbit vantava un cast vocale all star. Nella versione italiana il protagonista era infatti doppiato da Nicola Savino, mentre in quella originale da James Corden. Tra gli altri doppiatori della versione inglese c’erano Margot Robbie (I, Tonya, Suicide Squad) voce di Flopsy, Elizabeth Debicki (Il grande Gatsby, Guardiani della Galassia: Vol. 2) come Mopsy e Daisy Ridley (Star Wars: L’ultimo Jedi) voce di Coda-Tonda e Rose Byrne (Bridesmaids, Spy) e Domhnall Gleeson (Star Wars: L’ultimo Jedi, Ex Machina) rispettivamente nei panni di Bea e Mr. McGregor.