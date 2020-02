I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato On.

Qui trovi tutti gli audio, i testi e le traduzioni di Map of the soul 7!

Audio di On dei BTS

Testo di On dei BTS

I can’t understand what people are sayin’

어느 장단에 맞춰야 될지

한 발자국 떼면 한 발자국 커지는 shadow

잠에서 눈을 뜬 여긴 또 어디

어쩜 서울 또 New York or Paris

일어나니 휘청이는 몸

(Look) Look at my feet, look down

날 닮은 그림자

흔들리는 건 이놈인가

아니면 내 작은 발끝인가?

두렵잖을 리 없잖아

다 괜찮을 리 없잖아

그래도 I know, 서툴게 I flow

저 까만 바람과 함께 날아

Hey, na-na-na

미치지 않으려면 미쳐야 해

Hey, na-na-na

나를 다 던져 이 두 쪽 세상에

Hey, na-na-na

Can’t hold me down ’cause you know I’m a fighter

제 발로 들어온 아름다운 감옥

Find me and I’m gonna live with ya

(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah

(Ayy-oh) 올라타봐 bring the pain, oh, yeah

Rain be pourin’, sky keep fallin’

Everyday, oh-na-na-na

(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah

Bring the pain

모두 내 피와 살이 되겠지

Bring the pain

No fear, 방법을 알겠으니

작은 것에 breathe

그건 어둠 속 내 산소와 빛

내가 나이게 하는 것들의 힘

넘어져도 다시 일어나 scream

넘어져도 다시 일어나 scream

언제나 우린 그랬으니

설령 내 무릎이 땅에 닿을지언정

파묻히지 않는 이상

그저 그런 해프닝쯤 될 거란 걸

Win no matter what

Win no matter what, win no matter what

네가 뭐라던 누가 뭐라던, I don’t give a uh

I don’t give a uh, I don’t give a uh

Hey, na-na-na

미치지 않으려면 미쳐야 해

Hey, na-na-na

나를 다 던져 이 두 쪽 세상에

Hey, na-na-na

Can’t hold me down ’cause you know I’m a fighter

제 발로 들어온 아름다운 감옥

Find me and I’m gonna live with ya

(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah

(Ayy-oh) 올라타봐 bring the pain, oh, yeah

Rain be pourin’, sky keep fallin’

Everyday, oh-na-na-na

(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah

나의 고통이 있는 곳에

내가 숨 쉬게 하소서

My everythin’, my blood and tears

Got no fears, I’m singin’, ohh

Oh, I’m takin’ over

You should know, yeah

Can’t hold me down ’cause you know I’m a fighter

깜깜한 심연 속 기꺼이 잠겨

Find me and I’m gonna bleed with ya

(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah

(Ayy-oh) 올라타봐 bring the pain, oh, yeah

Rain be pourin’, sky keep fallin’

Everyday, oh-na-na-na

(Ayy-oh) Find me and I’m gonna bleed with ya

(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah

(Ayy-oh) 올라타봐 bring the pain, oh, yeah

All that I know is just goin’ on and on and on and on

(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah

Traduzione

Non riesco a capire cosa dicono le persone

Chi e cosa devo seguire

Ad ogni passo poi cresce di nuovo l’ombra

Dov’è questo posto in cui apro gli occhi

Forse Seoul o New York o Parigi

Mi alzo, instabile in piedi

Guarda i miei piedi, guarda in basso

L’ombra mi ricorda

È l’ombra che sta tremando

O sono i miei piedi che tremano

Certo che non ho paura

Certo non va tutto bene

Ma io so

Scorrendo goffamente

Io volo insieme a quel vento nero

Ehi na-na-na

Devo impazzire per rimanere sano di mente

Ehi na-na-na

Mi butto per intero in entrambi i mondi

Ehi na-na-na

Non riesco a trattenermi perché sai che sono un combattente

Mi sono portato in questa bellissima prigione

Trovami e vivrò con te

(Eh-Oh)

Portalo, porta il dolore, oh sì

(Eh-Oh)

Vieni su, porta il dolore, oh sì

Piove a dirotto

Il cielo continua a cadere

Ogni giorno oh na-na-na

(Eh-Oh)

Portalo, porta il dolore, oh sì

Portare il dolore

Diventerà il mio sangue e la mia carne

Portare il dolore

Nessuna paura, ora che conosco la strada

Respirare le piccole cose

La mia aria e la mia luce nel buio

Il potere delle cose che mi rendono me stesso

Anche se cado, arrivo subito, urlo

Anche se cado, arrivo subito, urlo

È sempre stato così

Anche se le mie ginocchia cadono a terra

Finché non vengono sepolte

Non importa

Vinci qualunque cosa

Qualunque cosa tu dica, qualunque cosa dica

Non me ne importa niente

Non me ne importa niente

Non me ne importa niente, sì

Ehi na-na-na

Devo impazzire per rimanere sano di mente

Ehi na-na-na

Mi butto intero in entrambi i mondi

Ehi na-nana

Non riesco a trattenermi perché sai che sono un combattente

Mi sono portato in questa bellissima prigione

Trovami e vivrò con te

(Eh-Oh)

Portalo, porta il dolore, oh sì

(Eh-Oh)

Vieni su, porta il dolore, oh sì

Piove a dirotto

Il cielo continua a cadere

Ogni giorno oh na-na-na

(Eh-Oh)

Portalo, porta il dolore, oh sì

Dove sta il mio dolore

Lasciami fare un respiro

Il mio tutto

Il mio sangue e lacrime

Non ho paure

Sto cantando ohhhhh

Oh, mi sto riprendendo

Dovresti sapere sì

Non riesco a trattenermi perché sai che sono un combattente

Scegliendo di scendere nell’abisso oscuro

Trovami e ti sanguinerò

(Eh-Oh)

Portalo, porta il dolore, oh sì

(Eh-Oh)

Vieni su, porta il dolore, oh sì

Piove a dirotto

Il cielo continua a cadere

Ogni giorno oh na-na-na

(Eh-Oh)

Trovami e ti sanguinerò

(Eh-Oh)

Portalo, porta il dolore, oh sì

(Eh-Oh)

Vieni su, porta il dolore, oh sì

Tutto quello che so

Sta solo andando avanti e avanti e avanti e avanti

(Eh-Oh)

Portalo, porta il dolore, oh sì