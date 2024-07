Cartoon Club di Rimini compie 40 anni: tutti gli appuntamenti

Cartoon Club compie 40 anni e torna ancora una volta a Rimini con tanti ospiti e appuntamenti. Il Festival Internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e del gioco si svolgerà dal 15 al 21 luglio, stesso periodo in cui i cosplayer italiani si ritroveranno a Riminicomix.

In occasione dei 40 anni della manifestazione, la locandina di Cartoon Club è stata realizzata da Vittorio Giardino – maestro del fumetto italiano noto per il suo apporto al genere noir. Il fumettista sarà anche protagonista di una mostra dedicata alla sua carriera “Vittorio Giardino – L’eleganza del fumetto” che racconta il lavoro dell’autore attraverso una selezione di tavole provenienti dalle sue opere più famose.

Ci sarà spazio inoltre anche per l’animazione insieme a Simone Massi, animatore italiano di fama internazionale, che presenterà in anteprima il suo primo lungometraggio Invelle. Il film è un racconto che parte dal legame con la sua terra – le Marche, ambientato in tre periodi fondamentali della storia d’Italia, il tutto vissuto attraverso gli occhi dei bambini.

Ma non è finita qui. In questa nuova edizione di Cartoon Club, la spiaggia diventerà per la prima volta una galleria espositiva a cielo aperto. Dai bagni 101 al 151 verrà ospitata una mostra dedicata al 60° anniversario di Mafalda, la bambina più amata dei fumetti ideata dall’artista argentino Quino. Saranno presenti oltre 200 pannelli che ripercorrono la storia del personaggio, noto per essere impegnato fin dagli albori in lotte sociali come la parità di genere e i diritti civili. Mafalda conquisterà anche il Castello Malatestiano: una speciale installazione immergerà tutti i visitatori nel fantastico mondo del personaggio. Inoltre ogni sera le vignette di Mafalda prenderanno vita sulle mura del castello per un’esperienza visiva unica.

