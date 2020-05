Harry Styles potrebbe essere il protagonista del biopic su Boy George

Harry Styles potrebbe interpretare Boy George in un nuovo film! Durante una recente intervista, il musicista di 58 anni ha lasciato intendere che il cantante di Watermelon Sugar potrebbe assumere questo ruolo.

“Sono stati fatti alcuni nomi davvero interessanti. Non oso dire niente! Oh, non so se dovrei dirlo “, ha dichiarato Boy George alla Virtual Coffee Break di Smooth Radio. “Va bene, non ho intenzione di dire chi sia, ma c’è qualcuno che è una grande pop star che si dice che forse mi interpreterà.”

“Non è Sam Smith. Questo è tutto ciò che vi dirò. È qualcuno più giovane di me ed è una pop star. Non posso dire chi sia, ma lo trovo interessante”, ha continuato.

A quel punto, uno degli intervistatori ha suggerito il nome Harry Styles e Boy George ridacchiando ha replicato: “Chi lo sa!”

L’artista aveva già detto che gli sarebbe piaciuto che Sophie Turner lo interpretasse, ma ha poi aggiunto che non lo pensava sul serio.

“Non è vero ma sono emerse molte cose online. Non ho voce in capitolo su chi viene scelto o qualcosa del genere. Voglio dire, non ho davvero voce in capitolo, punto e basta. Mi limiterò a sedermi e guardare! ” Ha aggiunto. “Più di ogni altra cosa, voglio solo che il film sia sincero. Non voglio che ci sia troppa fantasia. Mi piacerebbe un po’ di verità, che le persone possano farsi un’idea di chi sono come persona, perché ci sono così tante informazioni là fuori che sono vere solo a metà”.

“Penso che se fatto bene, darà alla gente più un’idea di chi sono come persona, il che non è una brutta cosa”, ha concluso l’ex frontman alla band Culture Club.

Boy George gives movie biopic update and drops huge Harry Styles hint! | Smooth Radio

Watch this video on YouTube