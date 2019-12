Siamo davvero lieti di annunciarvi che Fine Line, il secondo disco della carriera di Harry Styles, sta avendo un successo a dir poco incredibile!

A soli 7 giorni dalla sua pubblicazione, il suo secondo disco solista fuori dagli One Direction ha registrato, particolarmente negli Stati Uniti, numeri da record! L’album ha infatti debuttato nella prima posizione della Billboard Top 200 Chart dei dischi, con un bottino di ben 478,000 unità!

Questo risultato permette ad Harry Styles di frantumare diversi precedenti primati. Prima di tutto, con questi numeri Harry Styles diventa l’artista maschile ad aver venduto il maggior numero di copie negli USA da ben 4 anni a questa parte. Ma non è finita qui! Fine Line è infatti anche il terzo disco ad aver venduto di più negli USA in una sola settimana nel 2019.

Grazie a Fine Line, infine, Harry Styles diventa l’artista maschile britannico ad aver venduto più copie nella settimana di lancio dal 1991!

Il successo di Harry Styles negli Stati Uniti, d’altra parte, non è certo una novità. Il cantante aveva registrato ottimi numeri anche con il suo primo, straordinario disco solista, pubblicato nel 2017.

A proposito, qui sotto trovate la recensione del disco di Harry nel nostro Ginger podcast!

Il collega One Direction di Harry, Liam Payne, si è sentito in dovere di congratularsi per questi risultati via Twitter.

Su questo social, il buon Liam ha infatti scritto un bellissimo messaggio ad Harry, che potete recuperare qui sotto!

Massive congrats H, on becoming the first UK Male artist to debut at No.1 with your first two albums! What an achievement, you must be over the moon 💫 @Harry_Styles pic.twitter.com/ywMUoN4rJd

— Liam (@LiamPayne) December 23, 2019