Regalo di Natale 2019 in anticipo per tutti i fan di Ariana Grande! Questa mattina, 23 dicembre, gli Arianators si sono svegliati con un nuovo disco della loro artista preferita! Già, perché Ariana ha deciso di pubblicare a sorpresa l’album live del suo recente Sweetener Tour!

k bye for now (swt live), questo il titolo del nuovo progetto discografico di Ariana Grande, è il disco con il quale la cantante ha voluto ringraziare i fan per quest’ultimo anno insieme. Il 19 marzo 2019, come ricorderete, l’artista era infatti partita in giro per il mondo per presentare per la prima volta dal vivo i suoi ultimi pezzi.

Nella setlist dello Sweetener Tour di Ariana Grande, infatti, troviamo i pezzi inclusi nel disco Sweetener e anche quelli del suo successore, thank, u, next.

Purtroppo per i fan italiani il tour non ha toccato il nostro paese, tanto è vero che anche noi di Ginger siamo dovuti volare all’estero per potercelo godere. Con k bye for now (swt live), dunque, Ariana Grande ha voluto in qualche modo farsi perdonare.

Da questo momento in poi, almeno stando al titolo del disco, Ariana si prenderà una meritata pausa dalle scene, per tornare poi fra qualche tempo più forte di prima!

Qui sotto trovate la tracklist completa di k bye for now (swt live) di Ariana Grande e l’ascolto in streaming dell’album!

1. raindrops (an angel cried) [live] 2. god is a woman (live)

3. bad idea (live)

4. break up with your girlfriend, i’m bored (live)

5. r.e.m (live)

6. be alright (live)

7. sweetener (live)

8. successful (live)

9. side to side (feat. Nicki Minaj) [live] 10. 7 rings (live)

11. love me harder (live)

12. breathin (live)

13. needy (live)

14. fake smile (live)

15. make up (live)

16. right there (feat. Big Sean) [live] 17. you’ll never know (live)

18. break your heart right back (feat. Childish Gambino) [live] 19. nasa (live)

20. tattooed heart (live)

21. only 1 (live)

22. goodnight n go (live)

23. get well soon (live)

24. in my head interlude (live)

25. everytime (live)

26. the light is coming (feat. Nicki Minaj) [live] 27. into you (live)

28. my heart belongs to daddy (live)

29. dangerous woman (live)

30. break free (live)

31. no tears left to cry (live)

32. thank u, next (live)