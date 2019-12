Non solo Ariana Grande! In questa pre Vigilia di Natale 2019 è uscito anche un altro disco che aspettavamo con grande impazienza! Stiamo parlando di The ReVe Festival Finale, il nuovo album delle Red Velvet!

Proprio così! Il gruppo K-pop fondato dalla SM Entertainment ha reso disponibile online il terzo e ultimo capitolo di una saga iniziata con The ReVe Festival – Day 1 e The ReVe Festival – ‘Day 2. All’interno del disco delle Red Velvet troviamo fra le altre anche il nuovo singolo Psycho, accompagnato da un video ufficiale dal sapore gotico già disponibile su Youtube!

Qui sotto trovate il video ufficiale, il testo e la traduzione di Psycho delle Red Velvet. In fondo all’articolo potete ascoltare The ReVe Festival Finale in streaming!

Testo Psycho Red Velvet

Intro: Seulgi, Wendy, Joy] Ooh ooh oh

Hey yeah

Yeah

Psycho

Traduzione

[Verse 1: Irene, Seulgi]:What should I do about you?I haven’t felt this wayUp and down a lotI can’t control myselfOne thing is for sureI don’t play the game [Refrain: Yeri, Joy]:People say we’re so weirdI just like you so muchYou know it so well and control meSo do I [Pre-Chorus: Wendy, Seulgi, Joy]:We’re in a very weird and strange relationshipWe crush each other (Crush)And hug each other (And hug) [Chorus: All]:You got me feeling like a psycho, psychoPeople keep telling usAs we fight like it’s our lastBut then we get alongThey don’t get itIt’s so funny [Post-Chorus: All, Seulgi]:Right psycho, psycho (Psycho, psycho)We’re fools loving each other so much (Fools, fools)Without you I feel dizzy and sadI feel lowPeople say we make a cute coupleHey now we’ll be okay [Verse 2: Irene, Yeri, Seulgi]:Hey, troubleYou come without even a warningI’m original visualThis is who we are yeahI’m not afraid (Just find it interesting)It’s hot!Let me just hopHow can I handle you? Ooh [Refrain 2: Joy, Wendy]:I don’t know what to doEven if I calm you down and harshly kick youYou sometimes smile at meHow can I let you go? Ooh [Pre-Chorus: Seulgi, Joy, Wendy]:We’re in a beautiful and sad relationshipWe make each other shine (Tell me now)Like the moon and the riverAnd we hug again [Chorus: All]:You got me feeling like a psycho, psychoPeople keep telling usAs we fight like it’s our lastBut then we get alongThey don’t get itIt’s so funny [Post-Chorus: All, Wendy]:Right psycho, psycho (Like a psycho, psycho)We’re fools loving each other so much (Fools, fools)Without you I feel dizzy and sadI feel lowPeople say we make a cute coupleHey now we’ll be okay [Bridge: Joy, Seulgi]:Don’t look backLike that let’s be who we areI feel you with all my bodyEverything will be okay [Chorus: All, Wendy]:You got me feeling like a psycho, psychoPeople keep telling usAs we fight like it’s our lastBut then we get alongPeople say we make a cute coupleHey now we’ll be okay[Post-Chorus: All, Irene]:Hey, now we’ll be okay (We’ll be okay)X3Hey, now we’ll be okayIt’s alright (It’s alright)It’s alright (Ooh) [All, Wendy]:Hey, now we’ll be okayHey, now we’ll be okay (Okay, yeah)X3It’s alright (Oh, woah, oh)It’s alright [Outro: Wendy, Irene]:We’re a little weirdPsycho

Ooh ooh oh

Hey yeah

Yeah

psicopatico

cosa dovrei fare con te?

Non mi sono mai sentita così

ho avuto tanti alti e bassi

non riesco a controllarmi

una cosa è certa

io non gioco questo gioco

le persone dicono che sono strana

ma mi piaci un sacco, e basta

tu lo sai bene e mi controlli

e anche io

viviamo una relazione molto particolare e strana

noi ci scontriamo a vicenda (ci scontriamo)

e ci abbracciamo (e abbracciamo)

mi fai sentire una psicopatica, psicopatica

le persone che ci dicono

che mentre litighiamo come se fosse l’ultima volta

ma poi noi ci ritroviamo

loro non lo capiscono

è così divertente

proprio psicopatica (psicopatica, psicopatica)

siamo pazzi che si amano così tanto (pazzi, pazzi)

senza di te mi vengono le vertigini e sono triste

mi sento giù di corda

le persone dicono che siamo una bella coppia

hey adesso staremo bene

hey problema

tu arrivi senza avvisare

sono un’immagine originale

questo è ciò che siamo

non ho paura (Lo trovo solo interessante)

è una figata!

lascia che ci salti sopra

come posso sopportarti? Oooh

non so cosa fare

anche se ti calmo e di calcio via bruscamente

a volte tu mi sorridi

come posso lasciarti andare? Oooh

viviamo una relazione molto bella e triste

ci riflettiamo a vicenda (dimmi adesso)

come la luna e il fiume

e noi ci abbracciamo di nuovo

mi fai sentire una psicopatica, psicopatica

le persone che ci dicono

che mentre litighiamo come se fosse l’ultima volta

ma poi noi ci ritroviamo

loro non lo capiscono

è così divertente

proprio psicopatica (psicopatica, psicopatica)

siamo pazzi che si amano così tanto (pazzi, pazzi)

senza di te mi vengono le vertigini e sono triste

mi sento giù di corda

le persone dicono che siamo una bella coppia

hey adesso staremo bene

non guardare indietro

così, siamo chi dobbiamo essere

ti sento con tutto il mio corpo

tutto andrà bene

mi fai sentire una psicopatica, psicopatica

le persone che ci dicono

che mentre litighiamo come se fosse l’ultima volta

le persone dicono che siamo una bella coppia

hey adesso staremo bene

hei adesso staremo bene (Staremo bene) X3

hey adesso staremo bene

va bene (va bene)

va bene (ooh)

hey adesso staremo bene

hey adesso staremo bene (Okay, yeah)

hei adesso starem0 bene (bene)

hey adesso staremo bene (bene)

va bene (oh woah oh)

va bene

siamo un po’ strani

psicopatici