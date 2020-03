A causa dell’emergenza Coronavirus, la 16esima stagione di Grey’s Anatomy sarà tagliata a 4 episodi dalla fine. Vi avevamo già parlato della decisione della produzione di sospendere momentaneamente la registrazione degli episodi, ma adesso è diventato definitivo.

La 16esima stagione si chiuderà quindi con quattro episodi in meno e il Season Finale andrà in onda il 9 di aprile, secondo quanto riportato da Hollywood Reporter. A questo punto pare proprio che questa stagione non avrà un vero e proprio finale, ma si interromperà probabilmente con qualcosa di irrisolto. Non è da escludere che la produzione possa decidere di riprendere poi con la 17esima stagione e approfondire quanto lasciato in sospeso.

Attualmente nessuna serie tv si sta girando proprio a causa del Coronavirus e finché non ci sarà una svolta in termini di salute per tutti è impensabile procedere. Questa stagione dovrebbe quindi concludersi con l’episodio 16×21 dal titolo Put On a Happy Face. In Italia la serie va in onda su Sky, al canale Fox Life, e andrà in onda fino alla fine di aprile e probabilmente l’ultimo episodio potrebbe essere trasmesso a maggio.

Non sappiamo con cosa ci lascerà questo ultimo episodio della serie ma speriamo di rivedere presto Meredith Grey e gli altri medici di nuovo in corsia quando tutto questo sarà finito.

15 anni di Grey’s Anatomy

Proprio oggi GA festeggia i suoi 15 anni! Nel 2005 andava, infatti, in onda il primo episodio di questo longevo medical series. Voi da quanti anni lo seguite?

E voi seguite Grey’s Anatomy? Cosa ne pensate della cancellazione degli ultimi 4 episodi della 16esima stagione?