Halloween Kills: la recensione del film, in attesa dell’ultimo episodio

Halloween Kills conferma le intenzioni di Halloween (2018) e spicca il volo facendo sì che questa trilogia reboot non solo funzioni, ma che sia anche bella. E sì, faccia anche paura!

Facciamo un ripasso per chi si fosse perso qualcosa

Halloween Kills è il secondo episodio della trilogia reboot della celebre saga horror, inauguratasi nel 1978 con il film Halloween – La notte delle streghe di John Carpenter. Nel corso degli anni il film ha dato origine a una sfilza di sequel, spin-off e reboot canonici e non che, tuttavia, si sono decisamente allontanati da quanto successo nel primissimo film.

Da qui arriviamo al 2017, anno in cui John Carpenter viene coinvolto nella realizzazione di un episodio della saga insieme alla Miramax e alla Blumhouse, quest’ultima fresca del successo di Get Out.

L’idea era quella di produrre tre film che si ricollegassero direttamente agli eventi del primo e aventi come protagonista una Laurie Strode ormai invecchiata (la final girl per eccellenza, Jamie Lee Curtis), che insieme alla figlia e alla nipote deve affrontare ancora una volta l’incarnazione del male: Michael Myers.

Se avete visto il film del 2018 sapete bene che quello che veniva suggerito nel secondo episodio del 1981 (in cui tra l’altro c’era sempre Jamie Lee Curts) ossia una parentela tra la protagonista e il cattivo, nella trilogia reboot non vale. E per fortuna.

Diretto da David Gordon Green, il film prendeva sin da subito una piega più psicologica mostrandoci le conseguenze sulle vite di Laurie e della sua famiglia dopo quella notte di Halloween di tanti anni prima… fino a un nuovo incontro con Michael Myers.

Ed eccoci a oggi

Halloween Kills, diretto sempre da David Gordon Green, ha inizio laddove il film precedente si era interrotto e si svolge sempre nella stessa notte: quella di Halloween 2018. Non a caso i due film sono stati girati insieme per poi essere divisi in fase di montaggio.

Se nel primo reboot, come abbiamo accennato, l’idea è stata quella di esplorare le conseguenze di eventi passati sulle vite di Laurie e delle persone a lei più vicine, Halloween Kills fa qualcosa di più. Il film allarga il nostro campo visivo mostrandoci gli effetti legati alla paura nei confronti di Micheal Myers su tutta la comunità tra passato e presente.

Una scelta molto interessante che, da una parte, offre tutta una serie di chiavi di lettura molto attuali connesse alle conseguenze delle azioni di chi è mosso da sentimenti di paura: qualcosa che molto spesso origina ignoranza e quella stessa violenza che si vuole combattere.

Dall’altra parte Halloween Kills dà inoltre la possibilità di fortificare l’immaginario della saga stessa ricollegandosi magistralmente al film capostipite: una scelta che sarà apprezzatissima dagli appassionati e che funziona allo stesso tempo alla grande grazie a una sceneggiatura intelligente e a scelte visive intriganti.

Il film spazza piega quella piega slasher che aveva preso la saga negli ultimi anni (e per fortuna, diciamo noi!) regalandoci una storia in cui non mancano i risvolti psicologici e il cui perno è, ancora una volta lei, Laurie. Ma stavolta insieme a figlia e nipote interpretate rispettivamente da Judy Greer e Andi Matichak. Una caratteristica, quella di presentare donne forti, che è stata propria della saga fin dall’inizio e che oggi viene traghettata nel futuro e consegnata alle nuove generazioni in modo impeccabile.

Se l’idea di Halloween Kills era quella di ampliare il discorso fatto da Halloween del 2018, riallestendo però le atmosfere del primo film questo è un esperimento più che riuscito. Inutile dire che il film DEVE essere visto al cinema perché in alcuni momenti la tensione può tagliarsi con il coltello soltanto nel buio della sala…

Ci sarà un sequel?

Come forse immaginerete Halloween Kills si conclude con un cliffhanger – noi non vi abbiamo spoilerato niente volutamente. Dato il successo del film che, ricordiamo, è stato presentato anche allo scorso Festival di Venezia dove Jamie Lee Curtis è stata premiata con il Leone d’Oro alla Carriera la produzione ha già dato il via per girare il capitolo finale. Il film sarà ambientato quattro anni dopo le vicende degli ultimi due film. Halloween Ends sarà presto girato e uscirà il prossimo anno… ovviamente a ottobre.