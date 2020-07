Galileo di Carmen Ferreri: audio, testo e significato

Carmen Ferreri, in arte Carmen, è tornata con un nuovo singolo. Dopo Cefalù e Lacrime di Carbone è la volta di Galileo, un frizzante e ballabile pezzo estivo.

Il brano vuole fondere i suoni della tradizione mediterranea ad elementi moderni e di respiro internazionale. Al centro del pezzo una storia d’amore estiva, tutto è accompagnato dalla splendida e potente voce di Carmen, che da sempre si distingue per le incredibili capacità canore.

“Galileo è un brano sulla seduzione, sulla gelosia, sulla chimica e sulla sensualità che può portare alla pazzia in una notte d’estate. Ogni tanto è bello perdere il controllo”, spiega Carmen.

Audio di Galileo

Testo di Galileo

Scendo in fretta per le scale

qui fa un caldo tropicale

mentre tieni quel bicchiere

come se tu volessi una scusa da me

uh bla bla bla avvicini le tue dolci labbra

uh bla bla bla

Ma cos’è che vuoi tu da me?

talia sta luna e tu fai la brava

prendi la carta, nun far a santa

sono una donna con le havaianas

sotto la gonna c’è la lupara

segui chi balla non è mariolo

cala la musica prendo il volo

testa di moro

tu resta da solo

L’arabia, la kalsa e i suoi fior

come mai mi chiedi perdono

ahi ahi ahi.. ti seguo e poi ti rimuovo

senti dai.. una sola notte sul trono

ma che fai, Galilleo che fai..mi porterai a bailar?

scendo in fretta per le scale

qui fa un caldo tropicale

penso a posti dove andare

anche se mi hai costretto a tenerli per me

uh bla bla bla allontani le tue sporche labbra

uh bla bla bla

Ma cos’è che vuoi tu da me?

talia sta luna e tu fai la brava

prendi la carta, nun far a santa

sono una donna con le havaianas

sotto la gonna c’è la lupara

segui chi balla non è mariolo

cala la musica prendo il volo

testa di moro

tu resta da solo

L’arabia, la kalsa e i suoi fior

come mai mi chiedi perdono

ahi ahi ahi.. ti seguo e poi ti rimuovo

senti dai.. una sola notte sul trono

ma che fai, Galileo che fai

mi porterai a bailar?