Cefalù di Carmen Ferreri: audio, testo e significato

Cefalù è il nuovo singolo di Carmen Ferreri, disponibile dal 17 aprile 2020. Ecco qual è il significato di questo nuovo brano:

“Cefalù è il riassunto perfetto di quest’anno di lavoro e di cambiamento, in cui passione, rabbia, voglia di evasione e nostalgia di casa si sono mescolati in un unico grande sentimento. Sono passati mesi in cui ho apprezzato il silenzio e persino il dolore, ritrovando la spinta e la consapevolezza che cercavo per poter essere senza limiti me stessa.

Audio

Testo

La stanza rossa e il cielo che va giù

con le parole che non sento più

ho perso tutto ma ora perdi tu

non ti basterà un Ave Maria

per salvarti da me

dolce luna nera

scalda questa sera

Più fame che fama di te

prendo a pugni come a Karate

ora ti lascio fare ma non lo sai fare

come io l’ho fatto con te

ho più fame che fama di te

non mi fotte più niente perchè

sei più bravo a parlare

ma non lo sai fare

come io lo faccio con te

Come il corallo sangue rosso e blu

stasera

brucia nell’amaranto Cefalù

ho perso tutto ma ora perdi tu

non ti basterà più andare via

per salvarti da me

dolce luna nera

scalda questa lena

Più fame che fama di te

prendo a pugni come a Karate

ora ti lascio fare

ma non lo sai fare

come io l’ho fatto con te

ho più fame che fama di te

non mi fotte più niente perchè

sei più bravo a parlare

ma non lo sai fare

come io lo faccio con te