Lenti a contatto scontate e a prezzi bassi: ecco le offerte di Lentico!

Come scegliere le lenti a contatto migliori

Le lenti a contatto permettono agli utenti di avere una visione più naturale, vengono applicati direttamente sulla superficie degli occhi per correggere tanti difetti visivi, come astigmatismo, miopia, ipermetropia e presbiopia.

Le lenti a contatto in generale sono uno strumento utilissimo, visto che la loro diffusione è sempre più ampia abbiamo preparato per voi una lista con le nostre migliori lenti a contatto mensili più vendute.

Su Lentico le migliori che vi vengono proposte sono:

1. Air Optix for Astigmatism

2. Air Optix Plus Hydraglyde

3. Biofinity Toric

4. Biofinity

5. Proclear Toric

6. SofLens 59

7. SofLens Toric for Astigmatism

Lenti colorate per Halloween 2020: ecco le migliori!

Volete cambiare colore di occhi per una festa, magari per Halloween? Ci sono tante opzioni anche per le lenti colorate, anche se non per modificare i vostri occhi in modo horror. Su Lentico ne trovate di due tipi:

Queste lenti sono create da Bausch & Lomb fornendo un comfort e una morbidezza che rimarranno invariati per tutta la durata della lente. Sono disponibili in diverse colorazioni differenti in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza dell’utente.

Le lenti a contatto AIR OPTIX® COLORS ti concedono di creare uno stile splendido adeguandosi in modo naturale con il colore dei tuoi occhi.

Sono adatte a chi ama giocare con il proprio look grazie all’ampia gamma di colori. Esaltando il colore dei tuoi occhi offrendo uno sguardo affascinante.Queste lenti a contatto hanno una considerevole trasmissibilità all’ossigeno, questo dona agli occhi un colore meraviglioso ,luminoso e sopratutto un comfort elevato.