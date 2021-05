Ecco il testo e la traduzione di Boca, il nuovo singolo di Gaia Gozzi, in uscita il 14 maggio e feat. Sean Paul. Gaia, dopo essere stata proclamata vincitrice della scorsa edizione di Amici, torna al portoghese, mescolandosi alla voce del rapper giamaicano.

Audio di Boca di Gaia feat. Sean Paul

Testo di Boca di Gaia (fonte Genius

(Intro Gaia)

Nesse lugar, a música tá alta e o meu corpo tá livre

Solte sua alma para achar os olhos de quem não conhece

(Coro Gaia)

Olha pra minha boca, boca

Não ligue pros outros, vem pra cá

Quero ter a troca, troca

Do nosso sabor e cheiro, ah

Olha pra minha boca, boca

Não ligue pros outros, vem pra cá

Quero ter a troca, troca

Do nosso sabor e cheiro, ah

(Verso 1 Gaia)

Termina a bebida, na rua

Olhe pro céu que a noite ilumina

Como essa viagem pra Lua

Você não precisa saber nossa meta

Olhe pra mim, me dê um beijin’

Agora não pense nos dias ruins

Mente vazia, sinta essa brisa

Você é o Diego e еu sou a Frida

Você é o Diego e eu sou a Frida

Sе liga

Olhe pro quadro que é a nossa vida

Você é o Diego e eu sou a Frida

Agora

(Ponte Gaia)

Nesse lugar, a música tá alta e o meu corpo tá livre

Solte sua alma para achar os olhos de quem não conhece

(Coro Gaia)

Olha pra minha boca, boca

Não ligue pros outros, vem pra cá

Quero ter a troca, troca

Do nosso sabor e cheiro, ah

Olha pra minha boca, boca

Não ligue pros outros, vem pra cá

Quero ter a troca, troca

Do nosso sabor e cheiro, ah

(Verso 2, Sean Paul e Gaia)

Well bang bang bang

So gyal mi ready fi di ting right now

Shoulda know SP we nuh ramp nuh play

Sekkle, mi a sekkle pon di riddim and give yuh all night

And girl we a dweet til a day

O calor que sobe e engole o suor da pele

Dancei com o suprassumo

Naquela janela aberta, eu vi o passado

Correr atrás de você

Gyal, mi seh mi loving how your hips dem a sway

And yuh know di dutty gonna give yuh only

Straight up, right up girl, if you gimme di tight up

And listen to di words weh mi say

Ey

(Ponte Gaia)

Nesse lugar, a música tá alta e o meu corpo tá livre

Solte sua alma para achar os olhos de quem não conhece

(Coro Gaia)

Olha pra minha boca, boca

Não ligue pros outros, vem pra cá

Quero ter a troca, troca

Do nosso sabor e cheiro, ah

Olha pra minha boca, boca

Não ligue pros outros, vem pra cá

Quero ter a troca, troca

Do nosso sabor e cheiro, ah

(Outro Gaia)

Do nosso sabor-bor-bor-bor-bor-bor-bor-bor e cheiro, ah

Do nosso sabor-bor-bor-bor-bor-bor-bor-bor e cheiro, ah

Traduzione di Boca di Gaia feat. Sean Paul

In quel luogo, la musica è forte e il mio corpo è libero

Libera la tua anima per trovare gli occhi di chi non sa

Guarda la mia bocca, bocca

Non badare agli altri, vieni qui

Voglio avere lo scambio, lo scambio

Del nostro gusto e del nostro odore, ah

Guarda la mia bocca, bocca

Non badare agli altri, vieni qui

Voglio avere lo scambio, lo scambio

Del nostro gusto e del nostro odore, ah

Finisci il drink, per strada

Guarda il cielo che la notte illumina

Come questo viaggio sulla Luna

Non è necessario conoscere il nostro obiettivo

Guardami, baciami ‘

Ora non pensare ai brutti giorni

Mente vuota, senti quella brezza

Tu sei Diego e io sono Frida

Tu sei Diego e io sono Frida

Sе league

Guarda l’immagine che è la nostra vita

Tu sei Diego e io sono Frida

Adesso

In quel luogo, la musica è forte e il mio corpo è libero

Libera la tua anima per trovare gli occhi di chi non sa

Guarda la mia bocca, bocca

Non badare agli altri, vieni qui

Voglio avere lo scambio, lo scambio

Del nostro gusto e del nostro odore, ah

Guarda la mia bocca, bocca

Non badare agli altri, vieni qui

Voglio avere lo scambio, lo scambio

Del nostro gusto e del nostro odore, ah

Bene, bang bang bang

Quindi, mio ​​caro, sono pronto per il tiro in questo momento

Dovrei sapere SP abbiamo nuh ramp nuh play

Sekkle, mi a sekkle pon di riddim e dammi tutta la notte

E ragazza siamo un disastro fino al giorno

Il calore che sale e ingoia il sudore della pelle

Ho ballato con il supremo

In quella finestra aperta, ho visto il passato

Corri dietro a te

Gyal, mi seh mi piace come ondeggiano i tuoi fianchi

E sai di dover dare solo a te

Va tutto bene, ragazza, se mi dai la forza

E ascolta le parole che mi dicono

Ey

In quel luogo, la musica è forte e il mio corpo è libero

Libera la tua anima per trovare gli occhi di chi non sa

Guarda la mia bocca, bocca

Non badare agli altri, vieni qui

Voglio avere lo scambio, lo scambio

Del nostro gusto e del nostro odore, ah

Guarda la mia bocca, bocca

Non badare agli altri, vieni qui

Voglio avere lo scambio, lo scambio

Del nostro gusto e del nostro odore, ah

Del nostro gusto-bor-bor-bor-bor-bor-bor-bor e del nostro odore, ah

Del nostro gusto-bor-bor-bor-bor-bor-bor-bor e del nostro odore, ah