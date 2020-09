Non contenti di aver scalato le classifiche di mezzo mondo, Italia compresa, e di aver frantumato qualunque record, i BTS sbarcano anche su Fortnite!

Avete capito bene: il gruppo K-pop più seguito al mondo arriverà presto nell’incredibile universo della Epic Games. In che forma? Non vi resta che scoprirlo qui sotto!

L’appuntamento con questa ospitata inedita con i BTS su Fortnite è fissato alle ore 2:00 di sabato 26 settembre. Sarà in questa occasione che sarà trasmessa la premiere mondiale del video musicale in versione coreografata di Dynamite.

Ma che significa tutto questo? Significa che a partire dalle 2 del 24 settembre avrete la possibilità di acquistare due nuove mosse coreografate dai BTS da poter usare nel gioco. Se possedete queste emote su Fortnite non dovrete fare altro che aprire la scheda Armadietto nel gioco e assicurarvi che siano assegnate. A quel punto, potrete sfoggiarle in Party Royale e ovunque vorrete!

Grab a cup of milk, let’s rock n roll! 🥛✨Jump into Fortnite Party Royale on September 25 for the world premiere of @BTS_twt’s explosive single “Dynamite” Music Video Choreography Version. #보라해 pic.twitter.com/YsiHgfzOG3

— PlayStation (@PlayStation) September 21, 2020