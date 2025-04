Eurovision 2025: video e testo di Hallucination di Sissal (Danimarca)

Hallucination di Sissal è la canzone che rappresenta la Danimarca all’Eurovision Song Contest 2025.

Sissal (Johanna Noroberg Niclasen) vive a Copenaghen, ma è originaria di Tórshavn, nelle Isole Faroe, dove si è esibita per la prima volta su un palco all’età di 10 anni. Da quando si è trasferita in Danimarca, ha affinato la sua arte come musicista e performer dal vivo.

Per lei, si tratta anche di ispirare gli altri a essere fedeli a se stessi e ad accettare la propria unicità; con la sua voce, la sua ambizione e la sua determinazione, la cantante si impegna a superare i limiti.

L’artista trae ispirazione dall’elettropop nordico di artisti del calibro di Dagny e Robyn, ed è anche una grande fan dell’Eurovision Song Contest, che descrive come un mondo in cui si sente a casa.

Il video ufficiale della Danimarca a a Eurovision 2025

Testo Hallucination di Sissal

You show me more

More than meets the eye

You open all the doors inside my mind

I see colours

I never saw before

A thousand shades of light come to life

Making me question

All that I thought true

All that I’m seeing through you

My vision’s blurry

But I can see clearly

Baby, I’m losing control

You’re my hallu-

Hallucination

Hallu-

Hallucination

I’m paranoid

Slipping from reality

You’re leading me into another fantasy

Making me question

All that I thought true

All that I’m seeing through you

My vision’s blurry

But I can see clearly

Maybe, I’m losing control

You’re my hallu-

Hallucination

Hallu-

Hallucination

A new revelation

Hallu-

Hallucination

Worlds are changing, darkness fading

I follow you to the end and now I’m changing (now I’m changing)

It’s a new sensation, ooh

(Worlds are changin’)

(Darkness fading)

(My Hallucination)

Hallucination

(Worlds are changin’)

(Darkness fading)

(My Hallucination)

You’re my hallu-

Hallucination

Hallu-

Hallucination

Hey yeah-yeah-yeah

Hey yeah-yeah-yeah

Hallucination

You’re my hallu-

Hallucination

Hallu-

Hallucination

Traduzione

Mi mostri di più

Più di quanto si veda

Apri tutte le porte della mia mente

Vedo colori

che non avevo mai visto prima

Mille sfumature di luce prendono vita

Facendomi dubitare

Tutto ciò che pensavo fosse vero

Tutto ciò che vedo attraverso di te

La mia vista è sfocata

Ma ci vedo chiaramente

Tesoro, sto perdendo il controllo

Sei la mia allucinazione

Allucinazione

Allucinazione

Sono paranoica

Scivolo dalla realtà

Mi stai conducendo in un’altra fantasia

Facendomi dubitare

Tutto ciò che pensavo fosse vero

Tutto ciò che vedo attraverso di te

La mia vista è sfocata

Ma ci vedo chiaramente

Forse, sto perdendo il controllo

Sei la mia allucinazione

Allucinazione

Allucinazione

Una nuova rivelazione

Allucinazione

I mondi stanno cambiando, l’oscurità sta svanendo

Ti seguo fino alla fine e ora sto cambiando (ora sto (cambiando)

È una nuova sensazione, ooh

(I mondi stanno cambiando)

(L’oscurità svanisce)

(La mia allucinazione)

Allucinazione

(I mondi stanno cambiando)

(L’oscurità svanisce)

(La mia allucinazione)

Sei la mia allucinazione

Allucinazione

Allucinazione

Ehi sì-sì-sì

Ehi sì-sì-sì

Allucinazione

Sei la mia allucinazione

Allucinazione

Allucinazione

Cosa ne pensate della canzone della Danimarca a Eurovision 2025?