Eurovision 2025: video e testo di Laika Party di Emmy (Norvegia)

Laika Party è il titolo del brano con cui la cantante e graphic designer Emmy rappresenta la Norvegia all’Eurovision Song Contest 2025 che si tiene a Basilea dal 13 al 17 maggio.

EMMY (nome d’arte di Emmy Kristiansen) è una cantautrice norvegese di 24 anni, nata e cresciuta in una famiglia amante della musica. La sua carriera ha preso il via nel 2015, quando, a soli 15 anni, ha partecipato al Melodi Grand Prix Junior, uno dei più grandi concorsi musicali del suo paese per poi prendere parte anche al Melodi Grand Prix, la preselezione norvegese per l’Eurovision Song Contest.

Particolarmente nota su TikTok, ha collaborato con produttori di fama mondiale e ha partecipato a diverse sessioni di songwriting a Los Angeles, in Lettonia e in Francia, componendo alcuni successi.

Il video ufficiale della Norvegia a Eurovision 2025

Testo Laika Party di Emmy

(Ready for take-off)

You have probably heard

About this brave little girl

All we know is that she saved the world

She got sent away

But she wasn’t afraid

Though she was alone in the dark, big space

Left the cheering crowd

Went above the clouds

Rocket going high

Then they said goodbye

She still wonders why

But she loves to fly

I hope Laika never died and that she spins around us still

And that she has a party in the air and always will

I hope that she is dancing every night among the stars

I hope Laika is alive

Laika party in the sky

Laika party in the sky

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Through the comets and the stones

She is howling for her bones

Singing along to the stars and sun

And if she didn’t fly

Nor would you and I

A forever hero for human kind

Left the cheering crowd

Went above the clouds

Rocket going high

Then they said goodbye

She still wonders why

But she loves to fly

I hope Laika never died and that she spins around us still

And that she has a party in the air and always will

I hope that she is dancing every night among the stars

I hope Laika is alive

Laika party in the sky

Laika party in the sky

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Laika party in the sky (ooh)

Laika party in the sky (ooh)

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam

Laika party in the sky

Traduzione

(Pronta per il decollo)

Probabilmente avete sentito

di questa bambina coraggiosa

tutto ciò che sappiamo è che ha salvato il mondo

è stata mandata via

ma non aveva paura

anche se era sola nel buio, nello spazio immenso

ha lasciato la folla festante

è salita sopra le nuvole

un razzo che volava alto

poi si sono salutati

si chiede ancora perché

ma ama volare

spero che Laika non sia mai morta e che giri ancora intorno a noi

e che faccia una festa in aria e che ce la faccia sempre

spero che danzi ogni notte tra le stelle

spero che Laika sia viva

festa di Laika in cielo

festa di Laika in cielo

Bam bum

Ba ra ram bum bum bum bum bum

Ba ra ram bum bum bum bum bum

Ba ra ram bum bum bum bum bum

Ba ra ram bum bum bum bum bum

Ba ra ram bum bum bum bum bum

Bam bum

Ba ra ram bum bum bum bum bum bum

Ba ra Ram bam bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Attraverso le comete e le pietre

Ulula per le sue ossa

Cantando insieme alle stelle e al sole

E se non volasse

Nemmeno tu ed io

Un’eroina eterna per l’umanità

Ha lasciato la folla festante

È andata sopra le nuvole

Un razzo che vola alto

Poi si sono detti addio

Si chiede ancora perché

Ma ama volare

Spero che Laika non sia mai morta e che giri ancora intorno a noi

E che faccia una festa in aria e che ce la faccia sempre

Spero che balli ogni notte tra le stelle

Spero che Laika sia viva

Laika fa festa in cielo

Laika fa festa in cielo

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Festa Laika nel cielo (ooh)

Festa Laika nel cielo (ooh)

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam

Festa di Laika nel cielo

Cosa ne pensate della canzone della Norvegia a Eurovision 2025?