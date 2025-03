Eurovision 2025: video e testo di What The Hell Just Happened? di Remember Monday (Inghilterra)

What The Hell Just Happened? è la canzone con cui le Remember Monday rappresentano l’Inghilterra all‘Eurovision Song Contest 2025 che si tiene a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025.

Il video ufficiale delle Remember Monday a Eurovision 2025

Testo di What The Hell Just Happened

Someone lost a shoe

I’m still in last night’s make up

I’m waking up like, “What’s this new tattoo?”

Room is spinning, ears are ringing

Clutch my pearls like

What the hell just happened?

What the hell just happened?

No clue, but l liked it

(One, two, one, two, three)

Broke a heel, lost my keys, scraped my knee

When I fell from the chandelier

Oh, what a night, I don’t mind, it was time

To unwind and I volunteered

Look at me now (Look at me now)

I’m like usually keep it clean

Beauty sleep, sip my tea

What the hell just happened?

What the hell just happened?

Went up on the roof, jumped into the pool

You should do it too, too, too, too

What the hell just happened?

No clue, but l liked it

Ripped my dress, call an ex, I confess

I’m obsessed, not the best idea

Woo-ooh, I’m a mess, it’s a trend, in my defence

It’s been a real hard year

Freedom, I wanna shave my head, oh

Freedom, I’ll paint the whole town red, oh

Freedom, I wanna kiss a stranger

What the hell just happened? Woo-ooh

What the hell just happened?

What the hell just happened? (Yeah)

What the hell just happened? (Ooh-ooh)

Went up on the roof (Hey), jumped into the pool (Hey)

You should do it too, too, too, too (Oh, you should do it too)

I know that I’m a wreck (Hey), what did you expect? ([?])

You can blame my e-e-ex

What the hell just happened?

No clue, but l liked it

Traduzione

Qualcuno ha perso una scarpa

Sono ancora truccata la sera prima

Mi sveglio pensando, “Cos’è questo nuovo tatuaggio?”

La stanza gira, le orecchie fischiano

Stringo le mie perle come

Che diavolo è appena successo?

Che diavolo è appena successo?

Non ne ho idea, ma mi è piaciuto

(Uno, due, uno, due, tre)

Mi sono rotta un tacco, ho perso le chiavi, mi sono sbucciata il ginocchio

Quando sono caduta dal lampadario

Oh, che serata, non mi dispiace, era ora

Di rilassarmi e mi sono offerta volontaria

Guardami ora (Guardami ora)

Di solito sono pulita

Sonno di bellezza, sorseggio il mio tè

Che diavolo è appena successo?

Che diavolo è appena successo?

Sono salita sul tetto, sono saltata in piscina

Dovresti farlo anche tu, anche, anche, anche

Che diavolo è appena successo? Non ne ho idea, ma mi è piaciuto

Mi sono strappato il vestito, ho chiamato un ex, lo confesso

Sono ossessionata, non è stata la migliore idea

Woo-ooh, sono un disastro, è una tendenza, in mia difesa

È stato un anno davvero duro

Libertà, voglio rasarmi la testa, oh

Libertà, dipingerò di rosso tutta la città, oh

Libertà, voglio baciare uno sconosciuto

Che diavolo è appena successo? Woo-ooh

Che diavolo è appena successo?

Che diavolo è appena successo? (Sì)

Che diavolo è appena successo? (Ooh-ooh)

Sono salito sul tetto (Hey), sono saltato in piscina (Hey)

Dovresti farlo anche tu, anche, anche, anche (Oh, dovresti farlo anche tu)

So che sono un relitto (Hey), cosa ti aspettavi? ([?])

Puoi dare la colpa al mio e-e-ex

Che diavolo è appena successo?

Non ne ho idea, ma mi è piaciuto

