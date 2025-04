Eurovision 2025: video e testo di La Poupée Monte Le Son di Laura Thorn (Lussemburgo)

La Poupée Monte Le Son è il titolo del brano con cui Laura Thorn rappresenta il Lussemburgo all’Eurovision Song Contest 2025 che si tiene a Basilea dal 13 al 17 maggio. Immersa nella musica, sin da piccolissima, Laura Thorn è un astro nascente della scena musicale internazionale con un master in solgeggio e canto pop.

Quando non è sul palco, lavora come insegnante al Conservatorio della Musica di Esch/Alzette, la seconda città del Lussemburgo. Oltre alla sua lingua madre, parla fluentemente il francese, l’inglese e il tedesco.

Il video ufficiale del Lussemburgo a Eurovision 2025

Testo La Poupée Monte Le Son di Laura Thorn

Si tu n’vois en moi qu’une poupée parfaite

Qui sourit et puis se tait quand tu le souhaites

Oublie-moi, je ne suis pas ta marionnette

C’est comme ça, c’est comme ça

Ton p’tit manège s’arrête

Si tu crois qu’un homme comme toi me manipule

Retourne chez maman, vaut mieux qu’tu capitules

Ou sinon c’est moi qui te désarticule

Prends garde à toi, garde à toi

Car je prends les manettes

Nouveau mode d’emploi

Je peux tout faire sans toi

C’est un autre schéma

Une autre époque

Je donne de la voix

Alors surtout joue pas

Au ventriloque

La poupée monte le son

Na na na na na na

Retiens bien la leçon

Na na na na na na

La poupée monte le son

Na na na na na na

Méfie-toi mon garçon

Na na na na na na

La poupée monte le…

Si tu me pensais fragile en porcelaine

Ou plus malléable, du genre polyéthylène

Je n’suis pas comme ça, j’ai besoin d’oxygène

M’en veux pas, m’en veux pas

Un nouveau monde m’appelle

Si tu comptais m’exposer dans ta vitrine

Avec toute ta collection de figurines

Désolée pour toi mais moi seule détermine

Où mon cœur va, mon cœur va

Oui, je tire les ficelles

Nouveau mode d’emploi

Je n’compte plus que sur moi

C’est le signal, tu vois

D’une autre époque

Je donne de la voix

Pour déclencher chez toi

L’électrochoc

La poupée monte le son

Na na na na na na

Retiens bien la leçon

Na na na na na na

La poupée monte le son

Na na na na na na

Méfie-toi mon garçon

Na na na na na na

La poupée monte le son

Ta poupée, comme tu l’appelles,

Fait monter les décibels

Elle est l’écho d’une nouvelle

Génération

Sans chiffon ni plastique

Dans ses caractéristiques

Ta poupée mène la musique

Elle monte le…

Elle monte le…

Elle monte le son

La poupée monte le son

Na na na na na na

Retiens bien la leçon

Na na na na na na

La poupée monte le son

Na na na na na na

Méfie-toi mon garçon

Na na na na na na

La poupée monte le son

Na na na na na na

Retiens bien la leçon

Na na na na na na

Lа poupée monte le ѕon

Traduzione

Se mi vedessi solo come una bambola perfetta

Chi sorride e poi tace quando vuoi

Dimenticami, non sono il tuo burattino

E’ così, è così

La tua piccola giostra si ferma

Se pensi che un uomo come te mi stia manipolando

Torna dalla mamma, faresti meglio ad arrenderti

Altrimenti sarò io a spostarti.

Prenditi cura, prenditi cura

Perché prendo i comandi

Nuovo manuale utente

Posso fare tutto senza di te

Questo è un altro schema

Un’altra era

Io do voce

Quindi, soprattutto, non giocare

Al ventriloquo

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Impara bene la lezione

Na na na na na na

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Stai attento ragazzo mio

Na na na na na na

La bambola si arrampica…

Se pensavi che fossi fragile porcellana

O più malleabile, come il polietilene

Io non sono così, ho bisogno di ossigeno

Non incolparmi, non incolparmi

Un nuovo mondo mi chiama

Se avessi intenzione di espormi nella tua vetrina

Con tutta la tua collezione di figurine

Mi dispiace per te ma sono io a deciderlo

Dove va il mio cuore, va il mio cuore

Sì, tiro le fila

Nuovo manuale utente

Ora conto solo su me stesso

Ecco il segnale, vedi.

Da un’altra epoca

Io do voce

Da innescare a casa

Elettroshock

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Impara bene la lezione

Na na na na na na

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Stai attento ragazzo mio

Na na na na na na

La bambola alza il volume

La tua bambola, come la chiami tu,

Alza i decibel

Lei è l’eco di una nuova

Generazione

Nessun tessuto o plastica

Nelle sue caratteristiche

La tua bambola guida la musica

Lei sale…

Lei sale…

Alza il volume

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Impara bene la lezione

Na na na na na na

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Stai attento ragazzo mio

Na na na na na na

La bambola alza il volume

Na na na na na na

Impara bene la lezione

Na na na na na na

La bambola cavalca il suono

Cosa ne pensate della canzone del Lussemburgo a Eurovision 2025?