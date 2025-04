Eurovision 2025: video e testo di Shh di Theo Evan (Cipro)

Shh di Theo Evan è la canzone che rappresenta l’isola di Cipro all’Eurovision Song Contest 2025.

Cantante e ballerino dall’età di 7 anni e compositore fin dall’adolescenza, Theo Evan è nato a Nicosia, ha trascorso i suoi primi anni tra lezioni di danza, cantando nel coro della scuola e partecipando a diverse produzioni teatrali e talent show in tutta Cipro. Dopo il diploma, Theo si è trasferito negli Stati Uniti per studiare musica e performance al Berklee College of Music di Boston, in Massachusetts.

Theo ha pubblicato il suo primo singolo, The Wall, nel 2021, costruendo da allora un ricco catalogo di singoli, ispirato da Stromae a Michael Jackson, fino al reggaeton. Alcuni spettatori potrebbero averlo notato nella serie TV di successo della HBO Euphoria, dove è apparso per recitare un piccolo ruolo.

Il video ufficiale di Cipro a a Eurovision 2025

Testo Shh di Theo Evan

I’ve got golden locks and eyes so captivating,

I am famous for my beauty, who am I?

I’ve been told I am a little overconfident,

And this will be my downfall, who am I?

I fell in deep

I lost my heartbeat

Stuck in between

The heaven and hell in me

I fell in deep

I lost my heartbeat

Follow the bloodstream

Hush hush

If you know my name then please don’t repeat it

Hush hush

If you know my name then keep it a secret

My desire and my love got me in trouble,

I’m decay and I’m revival, who am I?

Robbed by jealousy and cheated by my enemy,

From tears and blood to flowers, who am I?

I fell in deep

I lost my heartbeat

Stuck in between

The heaven and hell in me

I fell in deep

I lost my heartbeat

Follow the bloodstream

Hush hush

If you know my name then please don’t repeat it

Hush hush

If you know my name then keep it a secret

In the ground, in the sky, in the afterlife

In the dark, in the light, in the sweet divine

Hush hush hush hush hush

Traduzione

Ho capelli biondi e occhi così accattivanti,

Sono famoso per la mia bellezza, chi sono?

Mi è stato detto che sono un po’ troppo sicuro di me,

E questa sarà la mia rovina, chi sono?

Sono caduto in profondità

Ho perso il battito cardiaco

Bloccato tra

Il paradiso e l’inferno in me

Sono caduto in profondità

Ho perso il battito cardiaco

Segui il flusso sanguigno

Silenzio, silenzio

Se conosci il mio nome, per favore non ripeterlo

Silenzio, silenzio

Se conosci il mio nome, allora tienilo segreto

Il mio desiderio e il mio amore mi hanno messo nei guai,

Sono decadenza e sono rinascita, chi sono?

Derubato dalla gelosia e ingannato dal mio nemico,

Dalle lacrime e dal sangue ai fiori, chi sono?

Sono caduto in profondità

Ho perso il battito cardiaco

Bloccato tra

Il paradiso e l’inferno in me

Sono caduto in profondità

Ho perso il battito cardiaco

Segui il flusso sanguigno

Silenzio, silenzio

Se conosci il mio nome, per favore non ripeterlo

Silenzio, silenzio

Se conosci il mio nome, allora tienilo segreto

Nella terra, nel cielo, nell’aldilà

Nel buio, nella luce, nel dolce divino

Silenzio, silenzio, silenzio, silenzio

Cosa ne pensate del brano di Cipro a Eurovision 2025?