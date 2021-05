Fyr & Flamme: video, testo e traduzione di Øve Os På Hinanden| Esc 2021

Fyr & Flamme - Øve Os På Hinanden - Denmark 🇩🇰 - Official Video - Eurovision 2021

Testo

Tiden er gået i stå

Hva’ er det, vi venter på?

Dine øjne si’r det samme som mine

Så jeg sætter i et dansetrin

Jeg har øvet på hjemmefra

Og be’r til min skaber, at de griber mig(Et dansegulv)

Rivaler spænder ben og fører krig

(På et, på et dansegulv)

Men hvis du ikke slipper mig, så letter viIngen ved, hvordan man gør

Så lad os øve os på hinanden

Lige om lidt er vi to voksnе

Du er kvinden, jeg еr manden

Hele gulvet er gået fra forstanden

La’ os øve på hinanden

Tiden er gået i stå

Din kjole er lyseblå

Du si’r noget, jeg ikk’ ka’ høre, mens rytmen kører

(På et dansegulv)

Hvor hjerter svulmer op og går itu

(På et danse-dansegulv)

Vi bli’r aldrig mere levende end lige nu

Ingen ved, hvordan man gør

Så lad os øve os på hinanden

Lige om lidt er vi to voksne

Du er kvinden, jeg er manden

Hele gulvet er gået fra forstanden

La’ os øve på hinanden

Et dansegulv hvor hjerter svulmer op og går itu

Vi bli’r aldrig mere levende end lige her og nu

Hele gulvet er gået fra forstanden

La’ os øve på hinanden

Ingen ved, hvordan man gør

Så lad os øve os på hinanden

Lige om lidt er vi to voksne

Du er kvinden, jeg er manden

Hele gulvet er gået fra forstanden

La’ os øve på hinanden

Traduzione

il tempo si è fermato

cos’è che stiamo aspettando?

i tuoi occhhi stanno dicendo le mie stesse cose

così ho iniziato a ballare

ho fatto pratica a casa

e io prego al creatore che si prenda cura di me (una pista da ballo)

i rivali allungano le gambe e dichiarano guerra

(sulla pista da ballo)

ma se non mi lasci andare, allora ci leveremo

nessuno sa come si fa

quindi facciamo pratica l’uno con l’altra

presto saremo due adulti

sei la donna, io sono l’uomo

l’intero locale ha perso la testa

facciamo pratica l’uno con l’altro

il tempo si è fermato

il tuo vestito è di un azzurro chiaro

tu dici qualcosa, non posso sentire dove il ritmo sta andando

(sulla pista da ballo)

dove i cuori si ingrossano e si spezzano in due

(sulla pista da ballo)

non saremo mai più vivi di così

nessuno sa come si fa

quindi facciamo pratica l’uno con l’altra

presto saremo due adulti

sei la donna, io sono l’uomo

l’intero locale ha perso la testa

facciamo pratica l’uno con l’altro

una pista da ballo dove i cuori si gonfiano e si spezzano in due

non saremo mai più vivi di come siamo ora

l’intero locale ha perso la testa

facciamo pratica gli uni con gli altri

nessuno sa come si fa

quindi facciamo pratica l’uno con l’altra

presto saremo due adulti

sei la donna, io sono l’uomo

l’intero locale ha perso la testa

facciamo pratica l’uno con l’altro