Aka7even: i prezzi dei biglietti dei concerti di gennaio 2022

Quando Vivo Concerti ha annunciato la notizia dell’entrata di Aka7even nella sua scuderia, sapevamo che c’era qualcosa di grosso in pentola.

L’artista campano, com’era ovvio, stava preparando il terreno per il suo primo tour che arriverà “presto” in giro per l’Italia. Da poco, inoltre, sono stati resi noti i prezzi dei biglietti relativi alle tre tappe finora previste.

Aka7Even: i prezzi dei suoi tre concerti nel 2022

23 GENNAIO 2022 – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI⠀30,48 euro⠀⠀

26 GENNAIO 2022 – FABRIQUE – MILANO⠀⠀⠀30,48 euro

30 GENNAIO 2022 – ATLANTICO – ROMA⠀⠀30,48 euro⠀

Come acquistare i biglietti

I biglietti per le date saranno disponibili su Vivo Concerti dalle 16.00 di oggi lunedì 17 maggio 2021 e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 11.00 di sabato 22 maggio 2021.

Tutto quello che c’è da sapere sull’EP di Aka

Aka, come saprete, sta per pubblicare il suo primo EP. Il disco uscirà il 21 maggio su tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

Aka7Even, composto da 12 tracce, interamente prodotte da Cosmophonix production, rappresenta il perfetto mix di ecletticità, talento e freschezza e sintetizza perfettamente il concetto di “cantautore 3.0” dell’artista.

Le tracce dell’album spaziano dall’urban d’oltreoceano a intense ed emozionanti ballad, toccando il pop piu americano come Mi manchi, sino a brani più Urban Latin come Loca.

Mi manchi, il singolo presentato ad amici 2021 ha subito scalato tutte le classifiche digitali e si trova nella top 10 della single chart GfK alla 4° posizione. Il singolo e da 8 settimane in classifica GfK.

Il singolo è stato immediatamente certificato oro. Al singolo attuale seguirà, prima della pubblicazione dell’album, un nuovo brano dal sapore estivo, ritmi latini, reggaeton, spensieratezza e classifiche!

Aka 7Even ha soli 20 anni e produce, scrive ed interpreta i suoi brani oltre a suonare pianoforte, basso, chitarra e batteria.