Amici 22: Jore spiega perché ha lasciato improvvisamente la scuola

Soltanto pochi giorni fa, Jore lasciava la scuola di Amici di Maria De Filippi. Durante uno dei daytime trasmessi la settimana scorsa, l’allievo di Rudy Zerbi ha fatto le valigie e ha lasciato la casetta, senza alcuna spiegazione.

Gli altri ragazzi lo hanno accompagnato, ovviamente dispiaciuti, verso il cancello. Ebbene, nelle scorse ore, il cantante è tornato sui social per parlare della sua decisione, rivelando che dietro ci sono delle motivazioni personali.

Speravo che questo momento arrivasse il più tardi possibile ma il mio percorso ad Amici purtroppo termina qui. Ho iniziato questo viaggio portandomi addosso problemi e questioni irrisolte alle quali ho cercato di non pensare fin dall’inizio. Purtroppo non ci sono riuscito. Non solo questi problemi non mi hanno permesso di essere totalmente sereno e concentrato ma hanno cominciato a creare in me un malessere fisico che mi ha portato a non essere nelle condizioni di poter fare quello che amo di piu’, cantare. Abbraccio virtualmente tutti i ragazzi che proseguono questo percorso. Sono nate delle bellissime amicizie, continuerò a seguirvi e a tifare per voi. Voglio ringraziare Amici tutte le persone che nei vari ruoli ho avuto modo di conoscere. Ringrazio in modo particolare Maria per avermi dato questa splendida opportunità, per avermi sostenuto e capito. Grazie a Rudy Zerbi per aver creduto in me e cercato di stimolarmi a dare il meglio, a non aver paura di mostrare me stesso senza barriere o muri da abbattere. Ci provero’ con tutta la forza che ho. Mi dispiace, di tutto e tanto. Vi voglio bene.