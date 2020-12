Fortnite: al via Operazione coi Fiocchi, di cosa si tratta?

L’isola di Fortnite si imbianca e si prepara ad accogliere dignitosamente il Natale con Operazione coi Fiocchi, un evento a tema che durerà fino al 5 gennaio 2021. Per questa occasione il Commando di neve offrirà missioni con in palio premi speciali, tra cui dorsi decorativi come Scudo a sorpresa, ma anche deltaplani, il piccone a globi innevati Sfere di ghiaccio, Commando di Neve e Squadra Brina in stile invernale. Entrambi saranno offerti gratuitamente e per poterli sbloccare sarà necessario portare a termine alcune missioni previste dall’evento natalizio: nove per Commando di Neve e 12 per Squadra Brina. In Operazione coi Fiocchi sarà possibile prendere le vesti anche di Commando di Neve subdolo, grazie al quale si potranno sparare granate congelanti.

NUOVI COSTUMI FESTIVI IN FORTNITE

L’evento Operazione coi Fiocchi prevede la possibilità di trovare nuovi costumi festivi nel Negozio, più altri a tema natalizio appartenenti alle stagioni passate del videogioco. Riguardo ai veicoli è possibile utilizzare gli Stormwing X-4 a tema invernale. Il nuovo evento natalizio propone, inoltre, l’utilizzo delle MAT, ovvero, le modalità a tempo. Nel caso di Operazione coi Fiocchi è inclusa la nuova MAT Onda d’urto, in cui i gamer, come riporta il blog di Epic Games, avranno la possibilità di affrontarsi “per lanciarsi a vicenda in una Tempesta super-rinforzata che si restringe nel nulla. Inoltre, Frenesia piccone arriverà per la prima volta in formato MAT. Puoi anche giocare in queste MAT anche in Zuffa coi fiocchi, una playlist che ti lancerà in una di esse a caso”.

DISPONIBILE L’EMOTE CANTA INSIEME

Ricordiamo, infine, come da adesso fino alle ore 1 mattina del 6 gennaio è disponibile gratuitamente nel Negozio l’emote Canta insieme. I giocatori che l’hanno acquistata precedentemente non hanno motivo di preoccuparsi, in quanto saranno rimborsati per i V-bock spesi per averla. Operazione coi Fiocchi stravolgerà (in positivo si intende) Fortnite per tutto il periodo festivo, con ricche novità ed eventi imprevedibili.

