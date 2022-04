Festa della Mamma: 5 idee regalo a tema beauty per stupirla!

La Festa della Mamma è ormai alle porte! Manca pochissimo per celebrare le nostre mamme in questo giorno così speciale. Se ancora non avete idee sul regalo da fare possiamo darvi un aiuto con alcuni prodotti must have a tema beauty!

Per prendervi cura di lei con una coccola speciale vi consigliamo 5 prodotti con cui la stupirete!

Siete pronti?

Golden Radiance Body Oil – Freshly Cosmetics

Un olio corpo nutriente al 100% naturale con 12 oli vegetali e attivi naturali. Migliora subito l’aspetto della pelle aumentandone l’elasticità e regalando un aspetto più sano. Illumina l’incarnato e attenua rossori e irritazioni. Prezzo: 26€

Collagen Mask – The Organic Pharmacy

Un prodotto facile da usare per regalarsi un trattamento veloce ma senza tralasciarne l’efficacia. Questa maschera in gel che non va rimossa ha un’azione rinvigorente immediata e dona alla pelle radiosità. Composta dall’80% di ingredienti biologici ha un profumo fresco di agrumi e attenua subito segni di stanchezza e stress. Prezzo: 89€

Beauty Box Edizione Limitata Summer Skin – Lookfantastic

Una box per prendersi cura della pelle nell’attesa della stagione calda e anche durante. Una raccolta di alcuni prodotti must have per un incarnato radioso e protetto, con 9 novità imperdibili. Prezzo: 50,95€

La Vie Est Belle Eau De Parfum – Lancome

Un cofanetto che racchiude l’iconico profumo dalle note dolci di pera, mora e fiori d’arancio e una candela per arricchire anche gli ambienti di questa fragranza. Il packaging è realizzato in cartone, sostenibile e riciclabile. Un regalo attento anche al mondo che ci circonda. Per la festa della mamma sconto del 20% su una spesa minima di 79€! Prezzo: 102 €

Talasso Scrub Rassodante Esfoliante Corpo – Collistar Un trattamento Spa direttamente a casa propria, grazie al mix di sali marini che esfoliano e hanno un effetto detox per la pelle. L’olio di ciliegia, ricco di omega 3 e 6 e di vitamine A ed E, è affiancato dall’estratto d’alga Padina pavonica dalle note proprietà rassodanti, tonificanti e antirilassamento. In edizione limitata! Prezzo: 50,99€ (in offerta a 28,49€)

Avete già scelto il regalo per la Festa della Mamma?