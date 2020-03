Fedez invita Justin Bieber a cantare con lui dal balcone (VIDEO!)

Fedez ci riprova! Vi ricordate quando l’artista aveva scritto a Lady Gaga in diretta su Instagram con J-Ax quualche tempo fa? Perfetto! Ora il rapper di Paranoia Airlines punta ancora più in alto, a Justin Bieber per essere precisi!

Nelle scorse ore, Justin Bieber si è messo (come tantissimi altri) a fare una diretta sul suo profilo Instagram. A questa live hanno partecipato, fra le migliaia di fan, anche Fedez e Chiara Ferragni. Fedez ci ha provato, invitando ufficialmente Justin a collegarsi in diretta e a cantare sul suo balcone!

Ecco l’invito di Fedez a Justin Bieber!

JUSTIN BIEBER HAS THE PUREST HEARTpic.twitter.com/UMAZd7HhBz — preeti (@bizzleslust) March 19, 2020

Come di certo saprete, in questi giorni di quarantena forzata, Fedez ha deciso di mettersi d’impegno per rallegrare l’umore dei suoi vicini. Al di là dell’Inno di Mameli sparato a mille, il rapper ha invitato artisti come Emma Marrone, Francesca Michielin e Andrea Bocelli ad esibirsi per lui in diretta.

Quest’ultima ha visto incollati allo schermo oltre 170 mila utenti live (in crescita di ora in ora nei repost) e che sta contribuendo a raccogliere fondi sulla piattaforma GoFundMe.com (ABF – Con te aiutiamo il Covid Hospital di Camerino).

L’obiettivo della raccolta è di raggiungere 100.000 € per acquistare respiratori polmonari e materiale di protezione individuale per l’ospedale di Camerino.

Presente al live anche Matteo Bocelli, volontario della ABF, che ormai da tempo è noto per aver intrapreso la carriera di cantante.

Ecco a proposito come Andrea Bocelli ha commentato la bellissima inziativa di Fedez: