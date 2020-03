Drama Coreani di fama internazionale snobbati dal pubblico coreano

Quanti di voi hanno cominciato a guardare drama coreani? Nel 2003, il kdrama Jewel in the Palace ha dato il via all’ondata Hallyu di cultura coreana a livello internazionale in altri paesi. Secondo la pubblicazione del 2017 della Korea Creative Content Agency negli Stati Uniti, 18 milioni di americani stanno guardando drama coreani attraverso siti di streaming legali. I k-drama sono anche abbastanza popolari in altre parti dell’Asia e dell’Europa.

A causa della Hallyu, ci sono molti drama che sono stati molto popolari a livello internazionale ma non hanno avuto successo o hanno avuto valutazioni medie in Corea del Sud. Oppure il contrario. Questa volta però parleremo dei drama coreani super popolari in tutto il mondo, ma che sono stati snobbati dal pubblico coreano.

La fata del sollevamento pesi Kim Bok-joo

La fata del sollevamento pesi Kim Bok Joo si ispira alla vita della medaglia d’oro della sollevatrice di pesi sudcoreana Jang Mi Ran . Il dramma è andato in onda su MBC nello stesso periodo del famosissimo drama The Legend of the Blue Sea . A causa della concorrenza, il drama aveva valutazioni basse e uno share minimo.

Sebbene non abbia attirato molta attenzione in Corea del Sud, è stato enormemente popolare online a livello internazionale. L’ambientazione del drama è stata ispirata anche da programmi TV e film sportivi / universitari statunitensi che hanno reso il dramma attraente per un pubblico internazionale.

Bridal Mask



Bridal Mask era molto popolare a livello internazionale mentre era in onda nel 2012. Tuttavia, le valutazioni in Corea del Sud non risplendevano cosi tanto. Bridal Mask ha una base di fan internazionale molto forte che molti spettatori affermano di essere “Il più grande dei drama coreani”.

Healer



Nonostante il drama non abbia avuto un grande share in Corea del sud, fu un grande successo in Cina. Al punto da trasformare gli attori protagonisti in attori di fama internazionale. Infatti Ji Chang Wook ha recitato nel drama cinese The Whirlwind Girl 2 grazie alla sua partecipazione al cast di Healer. Molti telespettatori cinesi hanno definito Park Min Young la ‘Top Hallyu Queen’ ed è stata scelta per il drama Braveness of the Ming e Time City.

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo



Remake del drama Scarlet Heart cinese, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo ha avuto un enorme successo online con i fan internazionali. Molti fan devoti continuano a chiedere un sequel anche a distanza di anni (il drama è uscito nel 2016). Con un grande cast e una trama straziante, il dramma ha avuto solo valutazioni medie in Corea del sud.

IU e Lee Joon Ki sono i protagonisti del drama e la loro popolarità in Corea del sud, nel 2016, era paragonabile a quella di Justin Bieber e Selena Gomez. Purtroppo, nello stesso periodo, andava in onda un altro drama Love in the Moonlight con Park BoGum (paragonabile a Tom Cruise come popolarità) e per questo molto seguito… al punto da oscurare Moon Lovers.