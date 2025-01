Captain America: Brave New World, l’incontro con Anthony Mackie

Captain America sta per tornare con Captain America: Brave New World Anthony Mackie, nuovo interprete di Cap, ha incontrato la stampa a Roma per parlare di questo nuovo film che inaugura una nuova era tanto del suo personaggio, quanto del Marvel Cinematic Universe. “Non si tratta di un rebranding”, ha detto l’attore parlando dell’impatto dei film Marvel nella cultura pop e del post Endgame “volevamo traghettare il tutto verso la generazione successiva”.

“Per me Cap rappresenta tante cose diverse”, ha spiegato Anthony Mackie, “non si tratta solo di un personaggio legato all’America ma è la rappresentazione legata al concetto di fiducia e alla realizzazione dei sogni”. Dopotutto, come racconta lui stesso, il rapporto di Mackie con i supereroi ha radici profonde e inizia ben prima di Captain America: Brave New World. “Per me è stata un’esperienza fantastica perché da piccolo sono cresciuto con Superman e Batman; Michael Keaton era il mio Batman”, ha detto l’attore il qualche ha anche raccontato del rapporto nato sul set con Harrison Ford , il quale nel film interpreta il Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross.

Captain America: Brave New World arriverà al cinema il 12 febbraio. Il film è diretto da Julius Onah e interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford.

La trama di Captain America: Brave New World

Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che scatti un allarme rosso.

