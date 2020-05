Benji e Fede cantano Don’t Look Back in Anger a EPCC live

credit “Immagini concesse da Sky”

Ospiti di EPCC LIVE per una inedita ed esclusiva intervista, seguita da un collegamento a quattro con le loro compagne Bella Thorne e Paola Di Benedetto, ci sono stati ieri sera Benji e Fede.

Accompagnati da Alessandro Cattelan al pianoforte si sono esibiti sulle note di Don’t Look Back in Anger, degli Oasis, un pezzo che, prima della loro separazione, vuole essere anche un bel messaggio per i fan del duo.

Prima dell’esibizione, nell’intervista, i due hanno parlato anche di quello che hanno definito uno “stop” alla propria esperienza musicale:

“Non vogliamo dire che sia un addio ma nemmeno un arrivederci per non lasciare la speranza magari di tornare insieme, ma è una decisione che abbiamo preso insieme, che ci è sembrata giusta a livello personale. Ecco, noi due siamo in buoni rapporti. Sicuramente è stata una doccia fredda per i fan -- hanno proseguito -- però noi cercheremo comunque di stare vicini a prescindere, come Benjamin e come Federico, alle persone che ci sono state vicine in questi anni e che ci hanno sempre supportato. Il concerto all’Arena ci sarà, speriamo il prima possibile”.

Il concerto rimandato e il nuovo libro di Benji e Fede

Come sappiamo, quello del 3 maggio all’Arena di Verona sarebbe stato il loro ultimo concerto, ma per l’emergenza causata dal Covid-19, è stato rimandato a data da destinarsi.

I due artisti, però, hanno voluto esibirsi dalle loro case e in quella stessa data per regalare ai fan un momento d’evasione con la loro musica. Intanto, è uscito il loro libro Naked in cui si raccontano con un punto di vista inedito e soprattutto intimo.

Benji e Fede presto incontreranno il loro pubblico con una chat room esclusiva per chi acquisterà una speciale edizione del libro. Ecco il video dell’esibizione a E Poi C’è Cattelan Live su Sky Uno: