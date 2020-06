Qualche giorno fa la redazione di Ginger Generation ha incontrato (a distanzza, in diretta su Instagram) Vale Vedovatti, una delle nostre youtuber preferite!

Valeria, come vi avevamo raccontato qui, è stata la vincitrice del premio Interner Star Italiana preferita ai Kids Choice Awards 2020. Vale è stata votata dai fan e ha così avuto la meglio su una concorrenza decisamente agguerrita. Nella stessa categoria, infatti, erano inclusi anche Alice De Bortoli, Maria Sole Pollio, Sespo e Sofia Dalle Rive!

Nel corso della nostra intervista, che trovate qui sotto, Vale ci ha raccontato della sua ormai lunga esperienza sul web, che tante soddisfazioni le sta regalando.

Una delle domande che più spesso voi lettori di Ginger ci avete fatto nelle nostre Instagram Stories è molto romantica. Tanti, tantissimi di voi ci hanno infatti chiesto se Vale fosse occupata sentimentalmente e se le batte il cuore per qualcuno in particolare. Qui sotto trovate la sua risposta!

Vale Vedovatti: tutto quello che c’è da sapere sul suo libro!

L’intervista è stata per noi anche un’importante occasione per parlare con la youtuber del suo primo libro! Il fotoromanzo, intitolato Come stai, è attualmente disponibile su Amazon! Qui sotto trovate il link per acquistarlo e la trama del libro di Vale!

Gioia ha quindici anni ed è una ragazza allegra e solare. Mai nome fu tanto azzeccato: la gioia sembra proprio l’essenza del suo spirito. Almeno, questo è quello che tutti pensano… Nascosto sotto strati di positività, infatti, esiste un mondo turbolento in cui lei dovrà addentrarsi per diventare grande. Oltre alla scuola, è la ginnastica artistica ad assorbire le sue energie, in equilibrio su un’asse o appesa alle parallele alla ricerca di una vittoria. E poi agli allenamenti c’è Marco: occhi da principe azzurro, fisico scolpito, modi garbati, da lui Gioia aspetta un bacio che continua a non arrivare.

Alex, invece, che pratica il parkour e va per la sua strada senza curarsi delle apparenze, vorrebbe conoscerla meglio; ma una come Gioia non dovrebbe dare confidenza a un tipo così “strano”, ci tengono a ricordarle “Le Incredibili”, le sue migliori amiche. Gioia, sballottata tra quello che pensano gli altri, non ha mai risposto con sincerità alla domanda più semplice: come stai? E per farlo dovrà imparare a dare un colore a tutte le emozioni che prova, quelle positive e anche quelle negative, disegnando un meraviglioso arcobaleno che la renderà finalmente se stessa. Valeria Vedovatti regala una storia che si può leggere sia attraverso le parole sia attraverso le foto e interpreta l’idea stessa di racconto per immagini, come un tempo è stato il fotoromanzo e adesso, forse, è Instagram