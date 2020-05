Shining: il film di Kubrick stasera su Iris a 40 anni dall’uscita

Due giorni fa gli appassionati di cinema di tutto il mondo hanno ricordato i 40 dall’uscita di Shining. Il capolavoro di Stanley Kubrick era uscito per la prima nei cinema statunitensi proprio a maggio, mentre in Italia sarebbe arrivato solo a dicembre del 1980.

Per festeggiare questo anniversario stasera Iris manderà in onda Shining in prima serata. L’appuntamento è per stasera alle ore 21.00. Il film sarà presentato nella versione integrale di cui vi avevamo parlato qualche mese fa.

LEGGI QUI per Shining ecco le differenze tra la versione estesa e la versione corta

Il film

Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, da cui però si discosta notevolmente, Shining è film che sfugge a qualunque tipo di etichetta. Come spesso succede con tutti i film di Kubrick. Il film racconta la nota storia della follia di Jack Torrance (Jack Nicholson) che va a lavorare come guardiano invernale in un grande albergo sulle montagne del Colorado portandosi dietro moglie e figlio. Il tutto tra fantasmi, visioni passate e ovviamente la celeberrima luccicanza. Lo “shining”.

Guarda il trailer del film

Celebre per l’interpretazione di Jack Nicholson e alcune sequenze entrate nella storia del cinema – basti pensare alla famosissima “All work and no play makes Jack a dull boy” ripresa anche dai SImpson (la frase che il protagonista scrive ossessivamente) Shining è ormai considerato un vero e proprio classico contemporaneo.

Come saprete Shining ha avuto anche un sequel scritto da Stephen King e recentemente adattato per il cinema. Si tratta di Doctor Sleep che vedeva come protagonista Ewan McGregor nei panni dell’ormai adulto Danny Torrance, il figlio di Jack.

Se non l’avete mai visto o se avete voglia di un rewatch per guardare questa pietra miliare del cinema nella sua versione estesa.