Mattiz è senza ombra di dubbio uno dei giovani youtuber più seguti ed amati in Italia. La webstar (vero nome Mattia Stagni) si è guadagnato in pochissimo tempo oltre 1 milione di iscritti al suo canale Youtube, diventando uno dei punti di riferimento del gaming italiano. A lui, proprio di recente, la prestigiosa rivista Mashable ha dedicato un bellissimo articolo!





SPECIALE 1 MILIONE DI ISCRITTI!!

Proprio come i suoi colleghji Favij e Cicciogamer89, Mattiz si è fatto conoscere e apprezzare per i suoi video di gameplay. Lo youtuber originario da Rieti è diventato molto celebre grazie ai suoi video dedicati a Fortnite, la piattaforma probabilmente più amata dai giovani in questo periodo storico.

Ecco qualche curiosità su Mattiz!

-- Mattiz è diventato famoso anche in funzione del suo secondo amatissimo canale, Matti e Ninna. Con la sua fidanzata storica (vero nome Corinna Navoni) infatti Matti ha creato uno spazio online che vanta già oltre 500 mila iscritti. Il loro canale è impostato come il classico canale di coppia ed è ricco di challenge e divertenti scherzi!

NINNA È IL MIO CAPO PER 24 ORE!!😱

-- Ha paura dei ragni e dei serpenti

-- Quest’anno (2020) deve fare la maturità.

-- Mattiz è in particolare appassionato di documentari dedicati a persone che sono riuscite a dar vita a qualcosa di importante, come Cristiano Ronaldo o Steve Jobs.

-- Ecco come ha commentato il raggiungimento del milione di iscrittii: