Da ieri è disponibile su Netflix il live action Fate – The Winx saga (leggi la nostra recensione). Una serie che non ci ha soddisfatto e che ovviamente è un po’ diversa dal cartone a cui eravamo abituati. Una delle novità principali è il fatto che le fate non ha più le ali. Scopri il motivo e i poteri delle protagoniste

Nel primo episodio di Fate – The Winx saga Bloom arriva ad Alfea un po’ spaesata e scherzando afferma: Mi aspettavo di essere circondata da tante Trilly svolazzanti. La preside le risponde seriamente: Una volta le fate avevano le ali ma con l’evoluzione le abbiamo perse. Inoltre tu sei una fata del fuoco non dell’aria. Come scopriamo più avanti tuttavia questa magia non è totalmente persa ma così primordiale da essere ormai rarissima.

Le differenze con il cartone sono tante ma i poteri delle Winx restano praticamente invariati anche in Fate. Infatti ognuna può contare sul controllo e la manipolazione di un elemento naturale o di un’emozione. Come spiega Stella sono proprio i sentimenti più intensi a scatenare la magia e renderla più forte. Troviamo quindi Bloom che scopre di essere la fata del fuoco. Aisha che può invece controllare l’acqua dalle singole gocce ai fiumi. Stella, principessa di Solaria, è la fata del sole e della luce. Terra è poi quella della natura e dei fiori. Musa possiede una forte empatia e quando le emozioni degli altri sono troppe da sopportare trova rifugio nella musica.

Ecco alcune reazioni su Twitter a Fate – The Winx saga:

Unica cosa carina sono state le ali finali di Bloom fatte interamente di fuoco perché il “ci siamo evolute non compiamo più la trasformazione” mi ha fatto venire il sangue al cervello #FATENetflix — asi ? (@stvrmland) January 23, 2021

Praticamente Netflix voleva produrre una serie fantasy ma non aveva voglia di inventarsi un universo originale, perciò hanno chiesto i diritti a Iginio per prendere un paio di nomi, un paio di luoghi delle Winx e farci il cazzo che gli pareva#FATENetflix — sarawonders (@sarawonders2) January 23, 2021