Unlockdown 2: 5 curiosità sulla nuova stagione

Dopo le avventure della precedente stagione, i ragazzi protagonisti di Unlockdown stanno tornando con Unlockdown 2: la seconda stagione della serie. Tra amori, incomprensioni, amicizie e rapporti con gli adulti Martha, Jack, Sam, Leo e Michelle si ritroveranno ancora una volta insieme sperimentando il loro rapporto a un anno dal lockdown.

Una piccola grande prova che farà capire loro che la libertà è anche sinonimo di responsabilità e crescita.

Unlockdown 2 va in onda su DeAKids, canale 601 di Sky, dal 29 aprile ogni venerdì alle ore 19.50

5 curiosità su Unlockdown 2

L’ambientazione

A differenza della prima stagione, ambientata completamente tra le mura domestiche, Unlockdown 2 è caratterizzata da un’ambientazione diversa che vuole proprio enfatizzare la fine del lockdown. Tutti i ragazzi si trovano infatti in vacanza presso la casa sul lago dei genitori di Sam, un luogo che farà scoprire loro anche le bellezze della natura.

Solo amici?

A volte anche le migliori storie d’amore giungono al capolinea… pare essere così anche per Martha e Jack che, dopo un periodo felice, si sono lasciati. Eppure il loro rapporto sembra essere lontano da una risoluzione. Che cosa succederà?

Lara

A differenza della prima stagione in cui Lara (Federica Lucaferri), che era chiamata a vigilare sui ragazzi, aveva un ruolo di spicco, nella seconda stagione la sua presenza sarà limitata. La vedremo comunque insieme ai ragazzi, sempre nel suo mood social addicted.

Un nuovo arrivo

In Unlockdown 2 conosceremo anche Tommy: il dolce fidanzato di Leo, super attivista dell’ambiente. Una presenza che permetterà al gruppo di aprirsi ancora di più e che metterà Leo nelle condizioni di fare un importante discorso con suo padre.

Un omaggio ai Måneskin

Unlockdown 2 ha deciso di omaggiare a suo modo i Måneskin inserendo nella narrazione i Ravenskin, una band rock di cui Sam è fan sfegatato.

A proposito della serie

Anche in questa stagione Unlockdown si rivela una serie che parla di crescita e superamento dei pregiudizi trattando i grandi temi molto sentiti dalla Generazione Z, dal cyberbullismo alla diversity, dal divorzio dei genitori all’ambientalismo. I sei adolescenti si troveranno ad affrontare situazioni delicate, ma grazie al loro legame di amicizia riusciranno sempre a trovare le soluzioni adatte per venirne fuori, perché insieme si può superare tutto! Un mistero, però, aleggia nella seconda stagione di Unlockdown: perché Martha e Jack si sono lasciati? Resteranno solo amici o cupido scoccherà di nuovo la freccia? E infine, Leo riuscirà a fare coming out con il padre?

In questa nuova stagione i cinque protagonisti, Martha, Jack, Sam, Leo e Michelle, ormai grandi amici, trascorrono l’estate alla casa al lago dei genitori di Sam, dove abita il burbero nonno del ragazzo (interpretato da Bruno De Stephanis), un ex agente del corpo forestale, esperto di natura e animali che dovrà tenere testa al gruppo di amici. Con loro c’è anche Tommy (interpretato dal giovane attore Francesco Mura), fidanzato di Leo, che proverà pian piano a far sempre più parte delle dinamiche del gruppo. Il lockdown è finito e la “vita vera” ha in serbo per loro molte sorprese.

La serie è una produzione originale KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo nata nel 2020 che produce sia per i canali DeAKids e DeAJunior che per broadcaster e piattaforme esterne italiane ed internazionali. Anche in questa stagione la regia della serie è affidata a Gianluca Leuzzi, già regista al cinema dei Me Contro Te, con alcuni episodi diretti da Edoardo Palma, regista delle serie New School e Whatsanna (DeAKids). Unlockdown 2 è disponibile anche on demand su Sky: DeAKids, inoltre, è anche disponibile in streaming su NOW.